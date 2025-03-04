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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa İle İlişkiler Hakkında Konuş

NationalTurk NL04/03/2025
92 1 dakika okuma süresi
Cumhurbaskani Erdogan Manset.webp Avrupa
Cumhurbaşkanı  Erdoğan Avrupa Birliği’ne üyeliğin Türkiye için stratejik bir hedef olduğunu vurguladı.
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Cumhurbaşkanı  Erdoğan Avrupa Birliği’ne üyeliğin Türkiye için stratejik bir hedef olduğunu vurgulayarak, Avrupa ile ilişkilerin önemine dikkat çekti. Büyükelçilerle düzenlenen iftar programında konuşan Erdoğan, Avrupa Birliği’ne üyelik sürecinin Türkiye’nin önceliklerinden biri olduğunu belirtti.

Cumhurbaskani Erdogan Manset
Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye Avrupa ilişkileri hakkında konuştu.
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1 Cumhurbaşkanı “Avrupa’nın Ayrılmaz Bir Parçasıyız”
1.1 Cumhurbaşkanı Avrupa güvenliği ve Türkiye’nin rolüne dikkat çekti

Cumhurbaşkanı  “Avrupa’nın Ayrılmaz Bir Parçasıyız”

Erdoğan Avrupa ile ilişkilerin önemini vurgulayarak, “Avrupa‘nın ayrılmaz bir parçası olarak, Avrupa Birliği’ne üyelik sürecimizi stratejik önceliğimiz olarak görüyoruz. Son dönemde yaşanan gelişmeler, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin önemini bir kez daha ortaya koymuştur. Türkiye’siz bir Avrupa güvenliği düşünülemez” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Avrupa güvenliği ve Türkiye’nin rolüne dikkat çekti

Konuşmasında güvenlik konusuna da değinen  Erdoğan Avrupa, “Ülkemizin ve bölgemizin geleceğinde teröre yer olmadığını herkesin anlamasını, planlarını buna göre yapmasını tavsiye ediyoruz” dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da kısa süre önce yaptığı açıklamada Avrupa güvenlik mimarisinin Türkiye olmadan düşünülemeyeceğini belirterek, “Türkiye’yi dışarıda bırakan bir güvenlik mimarisi gerçekçi değil” ifadelerini kullanmıştı.

Son haftalarda, Almanya’da düzenlenen Münih Güvenlik Zirvesi’nde Avrupa liderleri, kıtanın güvenlik sistemini güçlendirme ve savunma harcamalarını artırma konularını ele aldı.  Erdoğan Avrupa Birliği üyeliğini ve Türkiye’nin bölgesel güvenlikteki rolünü vurgulayarak, Türkiye’nin Avrupa siyasetindeki yerinin daha da güçlenmesi gerektiğini belirtti.

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NationalTurk NL04/03/2025
92 1 dakika okuma süresi
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