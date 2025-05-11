Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Putin’e İstanbul çağrısı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde, barış müzakerelerinin İstanbul’da devam etmesi yönündeki açıklamaları memnuniyetle karşıladığını belirtti.

NationalTurk FR11/05/2025
3 Bir dakikadan az
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.
WTS ile Ayın Fırsatları

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Putin‘in gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Türkiye-Rusya ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

İçerik gizle
1 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sürece ev sahipliğine hazırız
1.1 Ateşkes vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sürece ev sahipliğine hazırız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin’in Ukrayna ile barış müzakerelerinin İstanbul’da devam etmesine yönelik açıklamasını olumlu bulduğunu ifade ederek, “Türkiye olarak bu sürece ev sahipliği yapmaya hazırız” dedi.

Ateşkes vurgusu

Erdoğan, kapsamlı bir ateşkes sağlanmasının barış görüşmeleri için gerekli ortamı oluşturacağını belirtti. “Barışa ulaşılması için önemli bir fırsat penceresi aralanmıştır” ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı, sürecin devamı için tüm tarafların sağduyulu ve yapıcı bir yaklaşım sergilemesi gerektiğini dile getirdi.

Bağlantılar
NationalTurk FR11/05/2025
3 Bir dakikadan az
Yunanistan Golden

NationalTurk FR

NationalTurk Haber Merkezi, En Son Haberleri Gündemi, Spor Haberlerini, Ekonomi, Seyahat, Magazin, Politika ve Son Dakika Haberlerini en doğru ve objektif şekilde size ulaştırır.NationalTurk | Objektif | Bağımsız | Farklı

Bir yanıt yazın

Maldivler Turu
Başa dön tuşu