Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Putin’e İstanbul çağrısı!

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Putin‘in gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Türkiye-Rusya ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sürece ev sahipliğine hazırız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin’in Ukrayna ile barış müzakerelerinin İstanbul’da devam etmesine yönelik açıklamasını olumlu bulduğunu ifade ederek, “Türkiye olarak bu sürece ev sahipliği yapmaya hazırız” dedi.

Ateşkes vurgusu

Erdoğan, kapsamlı bir ateşkes sağlanmasının barış görüşmeleri için gerekli ortamı oluşturacağını belirtti. “Barışa ulaşılması için önemli bir fırsat penceresi aralanmıştır” ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı, sürecin devamı için tüm tarafların sağduyulu ve yapıcı bir yaklaşım sergilemesi gerektiğini dile getirdi.

