Cumurbaşkanı Erdoğan: Hayat pahalılığı meselesini mutlaka çözeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium’da düzenlenen HAK-İŞ Konfederasyonu 50’nci Kuruluş Yıl Dönümü Programı’nda konuştu. Çalışma hayatı, sendikal yapı, ekonomik gelişmeler ve hayat pahalılığına değinen Erdoğan, geçmişte uygulanan bazı yaklaşımların emek mücadelesine katkı sağlamadığını söyledi. Türkiye’nin tarihsel değerleri içinde kul hakkının temel bir unsur olduğunu ifade eden Erdoğan, iktidara geldikleri günden bu yana sorunları diyalogla çözmeye önem verdiklerini belirtti.

Kutuplaştırıcı yaklaşım eleştirisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, işçi ve işverenin birbirine karşı konumlandırılmasının geride bıraktığı sonuçların olumsuz olduğunu dile getirerek, bu tutumun emek adına fayda sağlamadığını ifade etti. Tarihsel olarak zorla çalıştırma ya da köle ticareti gibi uygulamaların toplum kültüründe yer almadığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan süreklilik ve liyakat vurgusu

Erdoğan, kısa süreli yönetimlerin ardından liyakat temelli kadroların göreve gelmesiyle ortaya çıkan değişimi hatırlattı. Sendikalarla müzakere ve masa başında çözüm arayışının temel yaklaşım olduğunu belirtti.

Ekonomik göstergeler ve enflasyon hedefi

Erdoğan, 2002’de milli gelirin 238 milyar dolar seviyesinde olduğunu, 2024 yılı itibarıyla 1,5 trilyon dolar sınırına gelindiğini ifade etti. Ekonomik tablodaki gelişmelere değinirken hayat pahalılığına ayrı bir başlık açan Erdoğan, “Hepimizi sıkıntıya sokan hayat pahalılığı meselesini mutlaka çözeceğiz” ifadelerini kullandı. Enflasyonda tek haneli hedefin sürdüğünü belirterek, “Bu yolu sabırla yürüyecek güç de irade de bizde mevcut” dedi.

Emeğin ideolojik bir araca dönüşemeyeceği mesajı

Erdoğan, alın teri ve emeğin siyasi veya ideolojik bir sahiplik altında gösterilemeyeceğini söyleyerek, “Alın teri ve emek hiçbir ideolojiye, hiçbir hizbe, hiçbir klik ve gruba ipotek edilemeyecek kadar kutsaldır, yücedir, hürmete layıktır” açıklamasında bulundu.

