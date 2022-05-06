Devlet Bahçeli: ‘Kimse terbiyesizlik yapmasın, herkes yerini bilsin’

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın İçişleri Bakanlığı’na yürüyüşü polis tarafından engellendi. TBMM önünde basın açıklaması yapan Özdağ İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya, “Bu görev bittiği zaman tutuklanacaksın, bunun sen de farkındasın, sen Türkiye Cumhuriyeti’nin en büyük kriminalisin” dedi.

Dün akşam İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun bir televizyon programı sırasında kendisi hakkındaki ifadelerine karşılık bugün saat 11.00’de İçişleri Bakanlığı’na gideceğini belirten Özdağ, Soylu’nun bir süredir kendisi ve Zafer Partisi hakkında “operasyon” yürüttüğünü iddia ederek bakanlığa yürüyeceğini duyurmuştu.

Sabah saatlerinde partisinin genel merkezi önünde basına kısa bir açıklama yapan yapan Özdağ, bazı destekçileriyle birlikte İçişleri Bakanlığı’na yürüdü. Ancak bir süre sonra bakanlığın önüne ilerleyişi polis tarafından durduruldu.

Özdağ, polis tarafından engellenmesinin ardından sert bir açıklama yaptı: “Teröristleri izletmen gereken adamları benim peşime takmadın mı? Yemek yediğim restoranlardan visa kartı ödemelerimi toplatmadın mı? Bu görev bittiği zaman tutuklanacaksın, bunun sen de farkındasın. Sen Türkiye Cumhuriyeti’nin en büyük kriminalisin.