Devlet Bahçeli Mesaiye Başladı

Devlet Bahçeli, geçirdiği kalp ameliyatının ardından 28 yıllık geleneğini bozmadan MHP’nin kurucusu Alparslan Türkeş’in mezarını ziyaret etti. Bahçeli’nin, 28 Ocak 2025 tarihinden bu yana kamuoyuna görüntü vermemesi çeşitli spekülasyonlara yol açmıştı.

İşte O Fotoğraf;

Ameliyat Sonrası Mesaisine Başladı

Bahçeli, 28 Ocak 2025 tarihinden bu yana kamuoyunun karşısına çıkmamış ve geçirdiği kalp ameliyatı sonrası uzun bir iyileşme sürecine girmişti. 4 Nisan 2025 itibarıyla yeniden mesaiye başlayan Bahçeli, geleneklerine bağlılığını bir kez daha gösterdi. Şeklinde Konuştu

Alparslan Türkeş’in mezarını ziyaret ederek 28 yıllık geleneğini sürdüren Devlet Bahçeli, partililer ve kamuoyu tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Özellikle geçirdiği sağlık sorunları nedeniyle defalarca öldüğüne dair söylentiler ortaya atılan Bahçeli’nin yeniden aktif siyasete dönmesi, MHP çevrelerinde memnuniyetle karşılandı.

Devlet Bahçeli bu süreç boyunca çeşitli açıklamalar yapmaya ve gündemi değerlendirmeye devam etti. Telefon diplomasisi ve yazılı açıklamalar aracılığıyla parti politikalarını yönlendirmeyi sürdüren Devlet Bahçeli’nin tam mesaiye başlaması ve özellikle grup toplantılarına katılım sağlayıp sağlamayacağı merak ediliyor.

Devlet Bahçeli’nin Siyasi Gündemdeki Rolü Yeniden Şekilleniyor

Bahçeli’nin geçirdiği kalp ameliyatı sonrası yeniden kamuoyunun karşısına çıkması, MHP içerisindeki siyasi hareketliliği de beraberinde getirdi. Bahçeli’nin iyileşme süreci boyunca yaptığı yazılı açıklamalar ve telefon diplomasisi, onun Türk siyasetindeki etkisinin devam ettiğini gösterdi.

Bahçeli’nin grup toplantılarına ne zaman katılacağı ve MHP’nin siyasi rotasını nasıl şekillendireceği ise siyasi kulislerde en çok konuşulan konulardan biri haline gelmiş durumda.

Bahçeli’nin, Alparslan Türkeş’in mezarını ziyaret ederek 28 yıllık geleneği bozmayışı, sadakat ve bağlılık mesajı olarak yorumlanıyor. Kamuoyunun yakından takip ettiği Devlet Bahçeli’nin ilerleyen günlerde nasıl bir siyasi çizgi izleyeceği merakla bekleniyor.