Dilan Polat ve Engin Polat gözaltına alındı

Sosyal medyada yayılan bir video nedeniyle hakkında “uyuşturucu madde kullanmak” iddiasıyla soruşturma başlatılan Dilan ve Engin Polat çifti, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla gözaltına alındı. Bayrampaşa Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirilen Polat çifti, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Polat Çifti Hakkında Yeni Soruşturma Başlatıldı

Daha önce kara para aklama suçlamasıyla tutuklanıp tahliye edilen Dilan Polat ve Engin Polat, bu kez farklı bir suçlama ile gündeme geldi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Dilan Polat’ın çektiği bir video üzerine gelen ihbarları değerlendirerek “uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, satın almak ve bulundurmak” suçlamasıyla resen soruşturma başlattı.

Videoda yer aldığı belirlenen Engin Polat, Alper Kürşat Polat ve Hazal Erdoğan hakkında da gözaltı kararı verildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, savcılığın talimatı üzerine harekete geçerek dört şüpheliyi gözaltına aldı.

Sağlık Kontrolü Sonrası Serbest Bırakıldılar

Gözaltına alınan Dilan ve Engin Polat çifti, gece saat 04.30 sıralarında Bayrampaşa Devlet Hastanesi’ne götürülerek sağlık kontrolünden geçirildi. Hastanedeki işlemlerinin ardından emniyete sevk edilen çift, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Dilan Polat’tan Gözyaşları İçinde Açıklama

Soruşturma haberinin ardından sosyal medyada bir video paylaşan Dilan Polat, gözyaşları içinde yaptığı açıklamada haksız yere suçlandığını öne sürdü. Polat, “Bir story çekiyorum, Engin, Hazal ve Alper yeni uyanmış, yine sosyal medya baskısı yüzünden bu video her yere yayılıyor. Masama ne koyduklarını bilmem. Yaşayacak gücüm kalmadı. Bittim artık.” ifadelerini kullandı.

Polat Çifti Daha Önce de Gündemdeydi

Dilan ve Engin Polat çifti, kara para aklama, vergi kaçırma ve suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama suçlamalarıyla tutuklanmış ancak 6 Şubat’ta tahliye edilmişti. Serbest kaldıkları günden bu yana farklı iddialarla gündemde olan çift, şimdi de uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınıp bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın devam ettiğini duyururken, Polat çifti hakkında yeni bir adli işlem yapılıp yapılmayacağı merak konusu oldu.

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