Bir acı haber de Diyarbakır’dan geldi

Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde viyadük inşasında iskelenin çökmesi sonucu maalesef 4 işçi yaşamını yitirdi

NationalTurk NL11/11/2025
Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde viyadük inşasında iskelenin çökmesi sonucu maalesef 4 işçi yaşamını yitirdi

Diyarbakır’da 4 işçi hayatını kaybetti

Türkiye son günlerde kötü haberlerle sarsılmaya devam ediyor. Hafta sonunda Kocaeli’nin Dilovası ilçesindeki parfüm deposundaki patlamada 6 işçi hayatını kaybetmişti. Bugün de ne yazık ki Türk askeri kargo uçağının Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşmesi sonrası ülke yasa boğuldu. Son olarak bir kötü haber de Diyarbakır’ın Kulp ilçesinden geldi. Viyadük inşasında iskelenin çökmesi sonucu maalesef 4 işçi öldü. Enkaz altından kurtarılan diğer 2 işçi ise ağır yaralı ve yaşam mücadelesi veriyor. Bu arada Kocaeli Dilovası’nda 6 kadın emekçinin yaşamını yitirdiği yangına ilişkin Dilovası Belediyesi’nde 5 kişi açığa alındı: Belediye Başkan Yardımcısı Necati Temiz, Zabıta Müdürü Nizamettin Balcı, Zabıta memuru Cengiz Taşdemir, Zabıta memuru Ömer Kocabay, Zabıta memuru Tekin İlaslan.

 

 

