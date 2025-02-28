Donald Trump, Oval Ofis’te yaşanan sıra dışı bir çatışmanın ardından Volodimir Zelenskiy’i Beyaz Saray’dan kovdu ve onu “saygısız” olarak nitelendirdi.

Donald Trump Zelenskiy’e bağırınca basın toplantısı iptal oldu

Oval Ofis’te tarihi bir anlaşmazlığın yaşandığı ve görüşmelerin artık çıkmaza girdiği bir dönemde Zelensky, Trump ve Başkan Yardımcısı JD Vance arasında sert bir üçlü bağırış çağırış başladı.

Zelenski, yaşanan gerginliğin ardından planlanan basın toplantısının iptal edilmesinin ardından minerallerle ilgili herhangi bir anlaşma yapmadan Beyaz Saray’dan ayrıldı.

Trump ve Vance, Zelenski’yi Amerika’nın askeri desteğine “minnettar olmamakla” suçladı ve Ukraynalı liderin Vladimir Putin ile bir anlaşma yapması gerektiğini söyledi.

Üçlü koltuklarında öne doğru oturdu, birbirlerini işaret etti ve Zelenskiy geri çekildiğinde bağrışmalar patlak verince kollarını birbirlerine doladılar.

Donald Trump, Zelenski’ye bağırdı: “Milyonlarca insanın seni Üçüncü Dünya Savaşı’yla kumar oynarken görmesiyle kumar oynuyorsun. Üçüncü Dünya Savaşı’yla kumar oynuyorsun.”

Öfkeyle şöyle dedi: “Halkınız çok cesur, ama ya bir anlaşma yapacaksınız ya da biz eleneceğiz. Eğer elenirsek, siz de savaşacaksınız.

Donald Trump, Zelenskiy’ “İnsanlar ölüyor… Askerleriniz azalıyor.

“Kartların yok. Anlaşmayı imzaladığımızda çok daha iyi bir konumda olacaksın. Ama hiç de minnettar davranmıyorsun ve bu hoş bir şey değil. Dürüst olacağım. Bu hoş bir şey değil.”

Rus tiran, tüm savaş çabalarını tehlikeye atabilecek bu büyük çöküşü sevinçle izleyecektir.

İki liderin Oval Ofis görüşmelerinin ardından kapalı kapılar ardında ikili bir görüşme yapması planlanıyordu ancak Ukrayna başkanı, gazetecilerin önünde ABD başkanıyla anlaşamayınca Beyaz Saray’ı yalnız bıraktı.

Her iki liderin de mineraller anlaşmasını imzalayacağı basın toplantısı iptal edildi.

Trump, Truth Social’da yaptığı paylaşımda, Zelenskiy’nin “saygısız” davrandığını söyledi.

“Başkan Zelenskiy’nin Amerika‘nın dahil olması durumunda barışa hazır olmadığını tespit ettim, çünkü bizim dahil olmamızın kendisine müzakerelerde büyük bir avantaj sağladığını düşünüyor.

“Avantaj istemiyorum, BARIŞ istiyorum. Barışa hazır olduğunda geri dönebilir,” diye ekledi.

Trump , daha önce iki liderin basın kameraları önünde hararetli bir şekilde tartıştığı sırada Zelenskiy’e “Üçüncü Dünya Savaşı ile kumar oynadığını” söylemişti .