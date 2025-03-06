Belgrad Ormanı’nda kayıp olan Ece Gürel sağ bulundu

İstanbul’da 2 Mart günü Belgrad Ormanı’na gittiğini söyledikten sonra kaybolan ve günlerdir haber alınamayan 36 yaşındaki Ece Gürel, arama kurtarma ekiplerinin yoğun çabaları sonucu sağ olarak bulundu.

AFAD, UMKE, polis ve sivil toplum kuruluşlarının katıldığı arama çalışmaları, dördüncü gününde sonuç verdi. Gece saat 01.15’te ormanlık alanda bulunan Gürel’in, dere kenarında uyur halde olduğu ve bilincinin açık olduğu öğrenildi.

Ekiplerin olay yerinde yaptığı ilk sağlık kontrolünde hafif yaralı olduğu belirlenen Gürel, tedbir amaçlı olarak hastaneye kaldırıldı.

“Eşimi Görünce Rahatladım”

Gürel’in bulunmasının ardından büyük sevinç yaşandı. Olay yerine gelen eşi Sezer Gürel, “Allah herkesten razı olsun, çok şükür sağ salim bulundu. Eşimi görünce rahatladım” ifadelerini kullandı.

Anne Gülşen Koçoğlu ise duygu dolu anlar yaşarken, “Herkese teşekkür ediyoruz. Daha göremedik ama sağ bulundu. Allah bin kere razı olsun” dedi.

Ece Gürel’in sağlık durumu nasıl?

Ece Gürel’i bulan arama kurtarma ekibinden MAG-AME gönüllüsü Turan Altun, yaşanan anları anlatarak, “İlk bulduğumuzda dudakları titriyordu, gözleri açıktı. Ancak 72 saat geçtiği için vücudu tamamen buz kesmişti” dedi.

Valilikten Açıklama

İstanbul Valiliği de konuyla ilgili bir açıklama yaparak, “Belgrad Ormanı’na gezmek için giden ve daha sonra kendisinden haber alınamayan Ece Gürel, 6 Mart günü saat 01.15 itibarıyla sarp ormanlık alanda sağ olarak bulunmuştur. AFAD koordinasyonunda yürütülen arama kurtarma çalışmaları sonucu sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılmıştır” ifadelerini kullandı.

Geniş Güvenlik Önlemleri Alındı

Ece Gürel’in bulunmasının ardından polis ekipleri, ormanlık alana çıkan yolları kapatarak güvenlik önlemleri aldı. Arama çalışmaları sırasında dron desteğiyle havadan tarama yapılırken, hassas burunlu arama köpekleri de kullanıldı.

Olayın Geçmişi

Kağıthane Gültepe Mahallesi’nde yaşayan peyzaj mimarı Ece Gürel, 2 Mart’ta arkadaşına Belgrad Ormanı’na gideceğini söyleyerek evinden ayrılmış, kendisinden bir daha haber alınamamıştı. Ailesinin kayıp başvurusunun ardından başlatılan arama çalışmaları günlerce sürmüş, ormanda bulunan eşyaları ise endişeyi artırmıştı.

Yetkililer, Gürel’in sağlık durumunun iyi olduğunu ve tedavisinin hastanede devam ettiğini belirtti.

Videoda duyulan ses ne demek istiyor?

Videoda çekim yapan kişinin 29. saniyede “Bilmeselerdi iyi olurdu” dediği duyuluyor. Videonun sosyal medyada yayılmasının ardından Ece Gürel’in başına ne gelmiş olabileceğine yönelik teoriler üretilmeye başlandı. Bu videoda akıllarda soru işaretleri bıraktı.

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