Ege’de göçmen botu battı. En az 16 kadın hayatını kaybetti

Orta Ege Denizi’ndeki Yunanistan’ın Midilli adası açıklarında bir göçmen botunun batması sonucu en az 16 kadının öldüğü öğrenildi.

Bir sahil güvenlik yetkilisi, 16 ceset bulunduğunu, dokuz kadının daha kurtarıldığını ve yaklaşık 15 kişi kaybolduğunu söyledi.

Göçmen botu, Türkiye kıyılarına yakın olan Midilli’nin doğusunda battı.

Yunanistan Göç Bakanı, Twitter’dan Türkiye’ye “sert hava koşulları nedeniyle tüm düzensiz çıkışları önlemek için derhal harekete geçmesi” çağrısında bulunarak, “Bugün Ege’de çok sayıda can kaybedildi, insanlar denize açılmaya elverişli olmayan gemilerde boğuluyor. AB harekete geçmeli.”

Κύθηρα & Λέσβος: Λιμενικό & Υπ.Ναυτιλίας κάνουν ό,τι μπορούν.Μιλάμε για λαθροδιακινητές που βάζουν σε βάρκες ανθρώπους που δεν έχουν ιδέα από θάλασσα.Έκανα δημόσια έκκληση στην 🇹🇷,έχουμε πληροφορίες πως λέμβοι προσπαθούν να ξεκινήσουν τώρα το ταξίδι από 🇹🇷 με 7 μποφόρ στο Αιγαίο pic.twitter.com/ATMCLEuJ8n — Νότης Μηταράκης – Notis Mitarachi (@nmitarakis) October 6, 2022

Önceki olayda, Yunan makamları Çarşamba günü Yunanistan’ın güneyindeki Kythira adası yakınlarındaki fırtınalı sularda kayalık bir alana çarptıktan sonra tekneleri batan 80 göçmeni kurtardı . Batan göçmen botunda 15 kişi hala kayıp ve arama kurtarma operasyonu devam ediyor.

İtalya’dan İsveç’e, Macaristan’dan Fransa’ya, aşırı sağ bir kez daha hesaba katılması gereken bir güç. Göçmen düşmanlığı her yerde yabancı düşmanlığını teşvik ediyor. Sosyal muhafazakarlığı, zor kazanılmış LGBTQ+ haklarını tehdit ediyor. Avrupa şüpheciliği, AB dinamiklerini şimdiden alt üst etti.

Aşırı sağ söylemin normalleştirilmesi oldukça ileri gitti. NationalTurk onlarca yıldır bu tür popülistlere ve onların bölünme propagandalarına meydan okudu.

Şiddetle bağımsız, hissedarların veya bir milyarder sahibinin çıkarları nedeniyle çekinmeden yüzleşebiliyoruz. Gazeteciliğimiz her zaman ticari veya siyasi etkilerden uzaktır. Bu şekilde haber yapmak demokrasi, adalet ve güçlülerden daha iyisini talep etmek için çok önemlidir.

Ve tüm bunları herkesin okuması için ücretsiz olarak sağlıyoruz.

Bunu yapıyoruz çünkü bilgi eşitliğine inanıyoruz.

NationalTurk

Bunu paylaşabilirsiniz Twitter

Facebook

Telegram

WhatsApp

LinkedIn

