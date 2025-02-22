Ekrem İmamoğlu Adaylık Başvurusunu Tamamladı

Ekrem İmamoğlu aday olmak için CHP’nin ön seçim sürecinde gereken 20 imzayı fazlasıyla toplayarak 116 milletvekilinin desteğini aldı. CHP’nin cumhurbaşkanı adayını belirlemek için başlattığı ön seçim sürecinde en güçlü isim olarak öne çıkan İmamoğlu, başvurusunu resmi olarak tamamladı.

Ekrem İmamoğlu Adaylık Sürecinde Güçlü Destek Aldı

Ekrem İmamoğlu aday olmak için gereken imza sürecini başarıyla tamamladı. CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, 21 Şubat 2025 tarihi itibarıyla CHP’den 116 milletvekilinin Ekrem İmamoğlu’nun adaylığı için imza verdiğini açıkladı. Günaydın, imzaların yer aldığı başvuru dosyasının CHP Genel Merkezi’ne teslim edildiğini duyurdu. Resmi X Hesabından Yaptığı Duyuru

İmamoğlu’nun başvuru sürecini avukatı Mehmet Pehlivan yürütürken, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi ve CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer de bu süreçte kendisine eşlik etti.

Dursun Çiçek 12 İmza Topladı, Adaylık Şansı Yok

Ön seçimde adaylık için en az 20 milletvekili imzası gerekliliği nedeniyle, Dursun Çiçek imza toplamaya başlamış ancak süreci tamamlayamamıştı. Çiçek, şu ana kadar sadece 12 imza toplayabildi ve gerekli sayıya ulaşamadı.

Habertürk’e konuşan Çiçek, ailesindeki sağlık sorunları nedeniyle süreci yarıda bıraktığını ve ek süre talep ettiğini belirtti. Çiçek’in imza toplama sürecinin tamamlanıp tamamlanmayacağı ise belirsizliğini koruyor.

Ön Seçim Süreci ve Parti İçi Tartışmalar

CHP’nin cumhurbaşkanı adayını belirlemek için düzenlediği ön seçim 23 Mart 2025’te yapılacak. Süreç içinde Mansur Yavaş’ın ön seçime katılmayacağını açıklaması parti içinde farklı yorumlara neden oldu.

Ekrem İmamoğlu’nun topladığı 116 imza, onun en güçlü aday olduğunu gösterirken, CHP içinde 17 milletvekilinin imza vermediği bilgisi de kulislerde konuşuluyor. Parti içinde adaylık sürecine dair görüş ayrılıkları yaşanırken, İmamoğlu’nun ön seçimi kazanmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Ekrem İmamoğlu aday olarak CHP’nin cumhurbaşkanlığı yarışındaki en güçlü ismi haline gelirken, ön seçim sürecinin nasıl şekilleneceği merak konusu olmaya devam ediyor.

Ayrıntılar;

