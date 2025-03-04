Ekrem İmamoğlu Diploma tartışmalarıyla ilgili avukatı aracılığıyla açıklama yaptı. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkında yürütülen “sahte diploma” soruşturmasında hazırlanan Yükseköğretim Kurulu (YÖK) raporuna karşı harekete geçti. İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan, raporu hazırlayan yetkililer hakkında suç duyurusunda bulunduklarını duyurdu.

Ekrem İmamoğlu Diploma Tartışmasına Belgelerle Yanıt Verdi

Saraçhane’de düzenlenen basın toplantısında konuşan avukat Pehlivan, İmamoğlu hakkında Diploma iddialarına ilişkin YÖK raporunu hazırlayan beş kişi hakkında yasal işlem başlattıklarını açıkladı.

Pehlivan, Girne Amerikan Üniversitesi’nden mezun olan Kaan Ferah ve Uğur Özden’in diplomalarını göstererek, bu kişilerin YÖK tarafından tanınmadığı bir dönemde eğitim aldığını ancak sonrasında diplomalarına denklik verildiğini belirtti. “Tanınma ve denklik, yatay geçiş için zorunlu değildir. Bu geçmişte böyleydi, bugün de aynı şekilde devam etmektedir” dedi.

Ekrem İmamoğlu Diploma Sürecinde Çifte Standart Uygulandığını Savundu

Pehlivan, 1991 ve 1992 yıllarında mezun olan kişilere YÖK tarafından denklik verildiğini, ancak Ekrem İmamoğlu Diploma sürecinde farklı bir yaklaşım sergilendiğini öne sürdü. “Madem ki tanınmayan bir üniversitenin mezunlarına denklik verilemez, o halde 1991’de mezun olan kişiye nasıl verildi? Eğer bu durum geçerli ise neden 1990 yılı için farklı bir uygulama yapılıyor?” diye sordu.

Pehlivan, Ekrem İmamoğlu Diploma meselesinin siyasi bir amaç taşıdığını belirterek, “Herkese yasal olan bir şey, İmamoğlu’na gelince yasak mı oluyor?” ifadelerini kullandı.

Avukat Pehlivan, sürecin takipçisi olacaklarını ve hukuki yollardan haklarını savunacaklarını vurgulayarak, “Bu süreçte kimsenin sahtecilik yaptığı yoktur, YÖK doğru olanı yapmıştır. Ancak mesele siyasi bir zemine çekilmeye çalışılmaktadır” dedi.

Sürecin Devamını Dikkat ile takip edeceğiz.