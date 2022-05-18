Ekrem İmamoğlu: İBB Sözcülük makamını kaldırdım

İmamoğlu, “Şu an gördüğüm ortamda, sözcülük makamının bir takım olumsuz sonuçları oldu. Siyasi rakiplerin de dezerformasyon çabasından dolayı ben sözcülük makamını kaldırdım, şu an böyle bir makam yok, Murat Bey de diğer işlerine devam ediyor”

Florya Atatürk Kent Ormanı’nda basının sorularını yanıtlayan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, bir soru üzerine İBB Sözcülük biriminin kaldırıldığını ve İBB Sözcüsü olarak görev yapan Murat Ongun’un “başka işlerine devam ettiğini” açıkladı.

“Bu konu çok küçük bir konu, Murat Ongun benim çok değerli bir yol arkadaşımdır, başka görevleri vardır. Daha önce yine benim kararımla bir sözcülük makamı kurmayı uygun görmüştüm.

“Şu an gördüğüm ortamda, sözcülük makamının bir takım olumsuz sonuçları oldu… Siyasi rakiplerin de dezerformasyon çabasından dolayı ben sözcülük makamını kaldırdım, şu an böyle bir makam yok, Murat Bey de diğer işlerine devam ediyor.”

‘Hukuka güvenmek istiyorum’

1 Haziran’da görülecek.davası ile ilgili bir soruya ise İmamoğlu, “Ben hukuka güvenmek hukuka inanmak memleketin adalet sistemine her şeye rağmen doğru bir kararın alınmasına inanmak istiyorum” dedi.

Ekrem İmamoğlu hakkında, 4 Kasım 2019’da yaptığı basın açıklamasındaYüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret suçundan İstanbul Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın karar duruşması 1 Haziran’da görülecek.

İmamoğlu’ndan İstanbul Havalimanı açıklaması: Bu şehrin 10 milyar euro’yu çöpe atma olanağı yok

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, “İstanbul Havalimanı’nın fütursuzca ve şuursuzca taşınmasının bu kente bedeli büyük oldu” dedi.

İmamoğlu, İstanbul Havalimanı’nın yapacağı ek imalat 5 milyar euro’nun üzerinde, Atatürk Havalimanı için maliyet ise 4 milyar euro’nun üzerinde. İstanbul Havalimanı’nı bir bütüncül proje olarak birlilerine söz vermemişseniz, satmayı düşünmüyorsanız, arka plan anlaşmalarınınız yok ise, bu şehrin 10 milyar euro’yu çöpe atma olanağı yok” dedi.

“Bir milyar euro’yu bile bulmakta borçlanmakta ve ve borçlanırken de dünyanın en pahalı biçimiyle borçlanan ülkesi olması durumunda böylesi adımlar atmak akılcı değildir.”