Ela Rümeysa Cebeci: Sadettin Saran erkek arkadaşımdı

Ela Rümeysa Cebeci: Uyuşturucu madde satmadım

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan spiker Ela Rümeysa Cebeci’nin ek ifadesi ortaya çıktı.

“— 2021 yılında Saadettin Saran ile erkek arkadaşım olarak bir ilişki yaşadım. Sonrasında arkadaş kaldık.

— Daha önce uyuşturucu kullanmadığımı ifade etmiştim. Bugün kendim talepte bulunarak gerçekleri açığa çıkarmak için ifade veriyorum.

— Ben hiçbir zaman kimseye uyuşturucu madde satmadım. Telefonumun şifresini de kendime güvendiğim için kendi rızamla verdim. Hatta kullandığım ikinci telefonumun şifresini kendi rızamla verdim.

— Kimseye uyuşturucu vermedim. Ancak kanımda ve WhatsApp yazışmalarında uyuşturucu kullandığıma dair deliller ortaya çıkmış. Ben uyuşturucuyu geçmiş zamanda kullandım. Ama asla K. ve kimyasal uyuşturucu kullanmadım.

— T. E. kullanımının suç olduğunu bilmiyordum. Yurt dışında uyuşturucunun serbest olduğunu bildiğim için böyle bir hataya düştüm.

— Özellikle belirtmek isterim ki ben uyuşturucu satıcısı değilim. Uyuşturucu kullanıcısıyım. K. maddesini kullanmadım.

— Tekrardan saçımdan ve kanımdan örnek alınmasını istiyorum. Daha sonradan tekrar gelip bildiklerimi ve yaşadığım itibar zedelenmesini anlatacağım.”