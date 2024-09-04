Engin Polat ve Dilan Polat: İşsiziz gelirimiz yok

“Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme”, “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” ve “Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet” suçlarından haklarında dava açılan Dilan ve Engin Polat’ın da aralarında bulunduğu 4’ü tutuklu 28 sanık Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde ilk kez hakim karşısına çıktı. Tutuklu bulunan Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve Ahmet Gün duruşma salonunda hazır edildi. Dilan Polat, Sıla Doğu ve Can Doğu’nun da aralarında bulunduğu tutuksuz diğer sanıklar da duruşmaya katıldı. Sanıkların kimlik tespitinin ardından savunmaları alınacak.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Dilan Polat ve Engin Polat hakkında ’suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme’, ’suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama’ ve ’Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet’ suçlarından toplamda 20’şer yıldan 40’ar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istenmişti. Diğer şüpheliler hakkında ise değişen oranlarda hapis cezası talep edilmişti. Soruşturma kapsamında 5 Kasım 2023 tarihinde tutuklanan Dilan Polat 19 Ağustos 2024 tarihinde tahliye edilmişti.

Dilan ve Engin Polat’ın da aralarında bulunduğu 4’ü tutuklu 28 sanık hakkında “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme”, “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” ve “Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet” suçlarından açılan davada Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde sanıklar ilk kez hakim karşısına çıktı. Tutuklu sanık Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve Ahmet Gün duruşma salonunda hazır bulunduruldu. Dilan Polat, Can Doğu ve Sıla Doğu’nun aralarında bulunduğu tutuksuz diğer sanıklar da duruşmaya katılarak salonda yer aldı.

Engin Polat: İşsizim gelirim yok

Kimlik tespiti sırasında söz verilen Engin Polat, “Lise mezunuyum. Şu an iş yapmıyorum, herhangi bir gelirim yok” dedi. Dilan Polat ise ortaokul mezunu olduğunu söyleyerek işsiz ve gelirinin olmadığını belirtti.

‘Yönettiğimiz tüm şirketlerin kazançları yasal yolla elde edilmiştir’

Duruşmada savunma yapması için söz verilen Engin Polat, “Aylardır bu günün gelmesini bekliyoruz. Yasadışı bahis iddiaları ilk önce sosyal medyada başladı. İlk başta ciddiye almamıştım lakin gözaltına alındım. Bunun soruşturma evresinde kalıp kovuşturmaya geçmeyeceğini sanarken bugün kara para aklama suçlamasıyla karşınızdayım. İddianamede Kıbrıs’a yasadışı yollarla gittiğim iddia edilmektedir. Eşim ve baldızım ile kısa bir tatil amaçlı gittik. Derkan Başer ve Veysel Şahin’i tanımıyorum. İddianamede bahis organizasyonlarından aktarılan paranın soğuk cüzdan aracılığıyla yurtdışına çıkardığım iddiası var. Lakin bizim kazançlarımızın hepsi nihai aklama raporunda belirtilmişti. Soğuk cüzdanın ne olduğunu bilmiyorum, böyle bir hesabım olmadı. Türkiye’de güzellik sektöründe öncü firmayız. Hiçbir paravan şirketimiz yoktur. Ben ve ailemin yönettiği tüm şirketlerin kazançları yasal yolla elde edilmiş ticaretten varlıklardır” dedi.

‘Hükümlülerin dışarı çıkabilmek için sabun yediklerine bile şahit oldum’

Polat savunmasının devamında, “Türkiye’nin konuştuğu bu davada tüm kriminal raporlar, teknik ve fiziki takipler, şirket adreslerimde ve evlerimizin bahçelerinde yapılan aramalarda bile delil bulunamazken iddianame tanık beyanlarıyla düzenlenmiştir. Çıkarı olan kişiler tarafından organize edilerek bize kumpas kurulduğunu düşünüyorum. Tanıkların hepsi hükümlü. Bu kişiler medyada çıkan gizli tanığın beyanları üzerine kendilerince çıkarlar sağlamak için beyanda bulunmuşlardır. Cezaevinde kaldığım sürece hükümlülerin sadece dışarı çıkabilmek için sabun yediklerine dahi şahit oldum. Bu tanıklar dışarı çıkmak için yalan ifade vermiş olabilir” ifadelerini kullandı.

‘Şirketlerimizin ve şubelerimizin tarafımıza verilmesini talep ediyorum’

İddianamedeki suçlamaları kabul etmediğini ifade eden sanık Engin Polat, “Tanık anlatımlarını doğrulayan somut delil çıkmadı. Çünkü yalanın ve iftiranın delili olmaz. Şirketlerimizin ve şubelerimizin tarafımıza verilmesini talep ediyorum ” dedi.

Engin Polat: İtibarımız paramparça oldu

Engin Polat, “10 aydır yalan ve iftiradan dolayı ailemden ayrıyım. İtibarımız, ailemiz ve hayatlarımız paramparça oldu. ‘Allah düşmanın başına vermesin’ dedikleri bu olsa gerek. Tahliyemi ve beraatımı talep ediyorum” dedi.

‘Yapmaz, yalan’

Mahkeme hakiminin Engin Polat’a eşi Dilan Polat’ın sosyal medyada yasa dışı bahis sitesinin reklamını yaptığı iddiasını sorması üzerine yanıt veren Engin Polat, “Yalan, hiçbir şekilde yapmaz” dedi.

Sezgin Polat: Bize işimizi gücümüzü geri verin

Baba Sezgin Polat da suçlamaları kabul etmediğini beyan etti. 10 aydır cezaevinde bugünü beklediklerini söyleyen Sezgin Polat, bahis ile ilgili suçlamaları da reddetti. Sezgin Polat, “Bize işimizi gücümüzü geri verin, bizler kendimizi toparlamaya çalışalım. Bu aileden örgüt çıkmaz, kara para çıkmaz. Bizi bırakın biz düzgün insanlarız.” cümleleriyle beraatini talep etti. Duruşma, tutuklu sanıkların salondaki savunmalarıyla devam ediyor.

Nihat Genç “Dört büyük kulüpler futbol tarihimizin transfer rekorunu kırdılar ve akıl almaz ve nereden geldiği bilinmez milyon dolarlar harcadılar!” diyerek kulüplerin harcadığı paralara isyan etti.

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