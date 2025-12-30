Erden Timur tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “futbolda bahis” iddiasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, emniyet ve savcılık işlemlerinin ardından tutuklandı. Timur, “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlamasıyla hakimliğe sevk edildi.

Soruşturma dosyası aklama bürosuna devredildi

Timur hakkında Spor Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen dosya, şüphelinin emniyette ve savcılıkta verdiği ifadeler ile dosya kapsamındaki delillerin değerlendirilmesi sonucunda Terörizmin Finansmanı ve Aklama Bürosu’na aktarıldı. Savcılık, mevcut delil durumu ve MASAK raporlarını dikkate alarak tutuklama talebinde bulundu. Hakimlik, Erden Timur’un tutuklanmasına karar verdi.

Kripto para ve yurt dışı transfer iddiası

Sevk yazısında, Erden Timur’un ortağı olduğu Timur Gayrimenkul Geliştirme Yapı ve Yatırım AŞ tarafından 2024-2025 yılları arasında kripto varlık platformu OKX TR’ye toplam 144 milyon 217 bin lira gönderildiği belirtildi. Bu tutarın kripto varlığa çevrildiği, yaklaşık 1 milyon dolarlık kısmının ise A.T. adına yurt dışındaki kripto borsalarına aktarıldığı ifade edildi.

Timur ile A.T. arasında karşılıklı para transferlerinin tespit edildiği, Timur’un ifadesinde A.T.’nin arkadaşı olduğunu ve aralarında borç ilişkisi bulunduğunu söylediği aktarıldı. Ancak savcılık, bu işlemlerin miktarı ve niteliği itibarıyla basit bir alacak-verecek ilişkisi olarak değerlendirilemeyeceğini ve hayatın olağan akışına aykırı olduğunu vurguladı.

Erden Timur’un altın ticareti ve Kapalıçarşı işlemleri

Sevk yazısında, Erden Timur’un 2023-2025 yılları arasında Kapalıçarşı’da faaliyet gösteren bir firma üzerinden “altın alım satımı” açıklamasıyla yaklaşık 1 milyar liralık para transferi gerçekleştirdiği kaydedildi. Aynı firma üzerinden, benzer dönemlerde Murat Özkan, Fatih Kulaksız, Murat Özkaya’ya ait Metal Oto Ticaret firması ve Eyüpspor Kulübü tarafından da yüksek hacimli işlemler yapıldığı belirtildi.

Timur’un, bu işlemleri babasından aldığı 226 kilo altının borcunu ödemek amacıyla yaptığını beyan ettiği, ancak savcılığın bu açıklamayı da hayatın olağan akışına aykırı bulduğu ifade edildi.

Şahsi hesaplara yüksek tutarlı nakit girişleri

İncelemelerde, Erden Timur’un 2024 yılı içerisinde şahsi hesaplarına yaklaşık 300 milyon liranın nakit olarak yatırıldığı tespit edildi. Şirket adına yapılan işlemlerin şahsi hesaplar üzerinden yürütülmesinin basiretli tacir ilkesiyle bağdaşmadığına dikkat çekildi. Bu durumun, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında da yasak niteliğinde olduğu kaydedildi.

Ayrıca Timur’un yetkilisi olduğu şirketlerin son üç yıldır ticari zarar beyan ettiği, buna rağmen şirketler ile şahsi hesaplar arasında yüksek tutarlı varlık transferleri yapıldığı belirtildi.

Bahis bağlantısı ve gayrimenkul iddiası

Sevk yazısında, Erden Timur’un kamuoyunda “bahis baronu” olarak bilinen ve hakkında yasa dışı bahis suçundan dosyası bulunan V.Ş.’ye 24 daire sattığına ilişkin iddialara da yer verildi. Bu kapsamda, 2018 tarihli bir aklama inceleme raporunda, E.U. tarafından V.Ş. adına BTE Kağıthane (NEF) firmasına 2015-2016 yılları arasında toplam 7 milyon 541 bin lira gönderildiği ve bu tutarın taşınmaz alımı yoluyla aklandığı kanaatine varıldığı aktarıldı.

Savcılık, bu tespitler doğrultusunda Erden Timur’un yasa dışı bahisten elde edilen haksız kazancın aklanmasında rol aldığı değerlendirmesinde bulundu.

Tutuklama gerekçesi

Savcılık, Erden Timur’un üzerine atılı “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçunu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesini gösteren olgular, mevcut delil durumu, MASAK raporu ile suçun vasıf ve mahiyetini dikkate alarak tutuklama talep etti. Hakimlik de bu talebi kabul ederek Timur’un tutuklanmasına hükmetti.

