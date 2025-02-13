Erdoğan’dan Gazze mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan’da düzenlenen Türkiye-Pakistan İş Forumu’nda konuştu. İsrail’in ateşkes sürecinde verdiği sözleri tutmadığını belirten Erdoğan, Gazze’de yaşananların insanlık adına büyük bir sınav olduğunu vurguladı. Türkiye’nin Filistin halkının yanında olmaya devam edeceğini ifade eden Erdoğan, Filistin topraklarının pazarlık konusu yapılamayacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze’de ateşkes süreci çıkmaza girdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’in Filistin halkına yönelik saldırılarına devam ettiğini belirterek, geçici ateşkesin İsrail’in taahhütlerini yerine getirmemesi nedeniyle sona erme noktasına geldiğini söyledi.

“15 aydır İsrail’in katliamlarına ve soykırımına maruz kalan Gazze’de bizim de katkı sunduğumuz bir süreç sayesinde geçici ateşkes sağlanmıştı. Filistinliler taahhütlerini yerine getirirken, İsrail’in yine verdiği sözleri tutmaması sebebiyle maalesef ateşkes mutabakatı önceki gün çıkmaza girdi. Bölgemizin tekrar kan ve gözyaşına doğru sürüklenmeye çalışıldığını görüyoruz.”

İsrail’in Gazze’de uyguladığı şiddetin kabul edilemez olduğunu belirten Erdoğan, Filistin halkının haklarının korunması gerektiğini vurguladı.

“Şu gerçeği bir kez daha önemle ifade etmek istiyorum. Gazze, Gazzeli kardeşlerimizindir, inşallah ebediyen de öyle kalacaktır. Filistinlilerin uğrunda on binlerce evladını şehit verdiği vatan toprakları pazarlık konusu yapılamaz. Başta Arap ve İslam dünyası olmak üzere İnsanlık İttifakı’nın bu kritik süreçte Gazzelileri yalnız ve sahipsiz bırakmayacağına yürekten inanıyorum. Yeni bir Nekbe yaşanmaması için biz de üzerimize düşeni her alanda yapmaya devam edeceğiz.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye-Pakistan İş Birliği Güçleniyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının devamında Türkiye ve Pakistan arasındaki ekonomik iş birliğine değindi. İki ülkenin stratejik bir konumda bulunduğunu belirten Erdoğan, ticaret hacminin artırılması gerektiğini vurguladı.

“Pakistan 250 milyona yakın dinamik nüfusu, tarıma elverişli toprakları, uluslararası ticaret güzergahı açısından stratejik konumuyla geleceğin önemli ekonomileri arasına girmeye aday ülkelerin başında geliyor.”

Erdoğan, Türkiye’nin Pakistan’a yönelik yatırımlarının her geçen gün arttığını ve bu iş birliğinin güçlenerek devam edeceğini ifade etti.

“Biliyorsunuz, müteahhitlik hizmetlerinde dünyada ikinci sıradayız. Müteahhitlik ve teknik müşavirlik alanlarında Türk firmaları Pakistan’da toplam değeri 3,5 milyar dolara ulaşan projelere imza attı. 2 milyar doları aşan Türk yatırımının bulunduğu Pakistan’la yatırımların daha da artırılmasını temenni ediyoruz. Bu vesileyle kapsamlı yatırım teşvikleri sunan ülkemize Pakistanlı firmaları da davet ediyoruz. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisimiz sizlere süreç boyunca rehberlik edecektir.”

İki ülkenin iş dünyasının iş birliği yaparak daha büyük projelere imza atması gerektiğini belirten Erdoğan, Türkiye’nin Pakistan ile ortak yatırımlara devam edeceğini dile getirdi.

“Türkiye, Pakistan’ın Yanında Olmaya Devam Edecek”

Erdoğan, Pakistan halkının her zaman Türkiye’nin yanında olduğunu hatırlatarak, Türkiye’nin de her zaman Pakistan’a destek vereceğini belirtti.

“(Pakistan Başbakanı Şahbaz) Şerif kardeşimin şahsında Pakistan halkına bir kez daha teşekkür ediyorum. Siz nasıl bizim yanımızda olduysanız, biz de ihtiyaç duyduğunuzda her zaman sizin yanınızda olacağız.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının sonunda Türkiye’nin ekonomik hedeflerine de değinerek, Türkiye’nin ihracat, istihdam ve turizm alanında büyük başarılar elde ettiğini söyledi.

“2024 yılında ihracatta 262 milyar dolarla son 100 yılın rekorunu kırdık. Son bir yılda 986 bin kişilik istihdam artışı sağladık. İstihdam sayımız 32 milyon 748 bin kişiye yükseldi. Turizmde 62 milyondan fazla kişiyi ülkemizde ağırladık. Merkez Bankamızın rezervleri sürekli artıyor. Bölgemizdeki sıcak çatışmalara ve küresel piyasalardaki belirsizliklere rağmen Türkiye olarak bütün bu başarılara hamdolsun imza attık.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Pakistan İş Forumu’nun her iki ülkeye de hayırlı olmasını temenni ederek sözlerini tamamladı.

