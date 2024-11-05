Eski milletvekili ABD vizesi alamadı!

AKP’nin 22. ve 23. Dönem Ağrı Milletvekili Cemal Kaya’nın ABD’ye yaptığı vize başvurusu, “sığınma başvurusu yaptığı” gerekçesiyle reddedildi.

Türkiye’de vize sorunu giderek büyürken, bu durumdan etkilenen isimlerden biri de eski AKP Milletvekili Cemal Kaya oldu.

Habertürk’ün haberine göre, parlamentoda ABD Dostluk Denetleme Grubu’nda görev yapan, 2003-2013 ve 2013-2023 olmak üzere iki kez 10 yıllık ABD vizesi alan Cemal Kaya’nın yaptığı son vize başvurusu, ‘sığınma başvurusu yaptığı’ gerekçesiyle reddedildi.

“Ben iki dönem milletvekilliği yaptım, iş insanıyım. Oğlum Kanada’da okuyor. ABD’ye sığınmacı başvurusu yaptığım gerekçesiyle vize başvurumun reddedilmesi akla izana sığmaz bir durum” diyen Kaya, “Daha önce bir kez Kanada’ya, iki kez de ABD’ye gittiğini belirterek “İngiltere’ye de sık sık gidiyorum; eşimin İngiltere’de kalıcı oturumu var. ABD’nin bu ret gerekçesinin mantıklı bir açıklaması yok” dedi.

ABD daha önce de sorun çıkarmış

Eski vekil Kaya’nın ABD Konsolosluğu ile yaşadığı sorun ilk kez meydana gelmiyor.

AKP’li Kaya’nın açıklamasına göre, 2018 yılında ABD kurumundan gelen bir e-posta ile Kaya ve ailesinin 2023 yılına kadar geçerli olan 10 yıllık vizeleri iptal edilmiş. Kaya’nın yaptığı itirazın ardından kurum, kendisine “bir yanlışlık olduğunu” bildirerek vizeleri yeniden aktive etmiş.

Ancak Kaya’nın oğlu, 2024 yılında ABD’den yeniden 10 yıllık vize almasına rağmen, Kaya’ya vize memuru “Sığınma talebinde bulundunuz mu?” sorusunu yönelterek vize talebini reddetti.

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