Eski tip sürücü belgelerinin yenilenme süresi uzatıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için belirlenen sürenin 31 Temmuz 2025’e kadar uzatıldığını duyurdu. Bakan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, mevcut şartlar ve vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda bu kararın alındığını belirtti.

Eski tip sürücü belgelerinin yenilenme süresi neden uzatıldı?

Yerlikaya, Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin geçici 10. maddesi gereği yapılan bu düzenlemenin, 5 milyon 413 bin 148 eski tip sürücü belgesinin yenilenmesi sürecinde herhangi bir yoğunluk yaşanmaması amacıyla alındığını söyledi. Ayrıca, nüfus müdürlükleri ve sağlık kuruluşlarında oluşabilecek yoğunlukların önüne geçmek için vatandaşların işlemlerini zamanında tamamlamaları gerektiğini vurguladı.

Bakan Yerlikaya, uzatılan sürenin sonuna kadar eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi gerektiğini hatırlatarak, vatandaşlara bu konuda duyarlı olmaları çağrısında bulundu.



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