ESTÜ Spor Bilimleri Fakültesi’nin düzenlediği HAMOK 2021 başladı

Eskişehir Teknik Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi ev sahipliğinde bu yıl ilk defa organize edilecek olan Hareket ve Motor Kontrol Kongresi (HAMOK 2021) 21-24 Mayıs 2021 tarihleri arasında çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek.

Kongre kapsamında oturum başkanlığını YÖKAK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Sibel Aksu Yıldırım’ın yaptığı “Türkiye’de Yükseköğretimde Kalite ve Akreditasyon Çalışmaları” oturumunda Rektör Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu “Yükseköğretim Kurumlarında Kalite Güvence Sistemi” başlıklı konuşması ile davetli konuşmacı olarak yer alacaktır.

Geçtiğimiz günlerde Temiz Futbol istiyoruz diye ortak bir açıklama yayınlayan Hayri Kozak, Hulusi Belgü ve Hürser Tekinoktay 21-24 MAYIS 2021 tarihleri arasında yapılmakta olan HAREKET VE MOTOR KONTROL KONGRESİ’ne konuk oluyorlar.

Kozak, Belgü ve Tekinoktay yaptıkları ortak açıklamada etik rekabetin ve yarışmanın önemine dikkat çekmişlerdi…

Kozak, Belgü ve Tekinoktay konuşmacı olacağı ve “Futbol Etiği” tartışılacağı oturumun başkanı Akademisyen – Yazar spor insanı Müslüm Kemal Gülhan olacak

25 Mayıs 2021 Salı günü saat 13.30/ 15.30 arasında SALON A da yapılacak oturuma spor Bilimciler, Hekimler (Ortopedistler, Nörologlar, Spor Hekimleri, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanları), Mühendisler, Fizyoterapistler, Antrenörler, Fitness Uzmanları ve tüm bu disiplinlerden öğrencilerin katılacak..

Türkçe ve İngilizce olarak yapılacak olan HAMOK_2021 Kongresi http://online.mmc-congress.org/ adresinden takip edilebilecektir.

Eskişehir Teknik Üniversitesi ve Sporda Bilgisayar Bilimleri Derneği işbirliğiyle ilki gerçekleştiriliyor

Eskişehir Teknik Üniversitesi ve Sporda Bilgisayar Bilimleri Derneği işbirliğiyle ilki gerçekleştirilen Hareket ve Motor Kontrol Kongresi (HAMOK 2021) çeşitli disiplinlerden bilim insanlarını bir araya getirmektedir. Multidispliner bir kongre olmasının yanı sıra, alanda görev yapan bilim insanları ve uygulayıcıların aynı ortamda buluşturulmasıyla transdisipliner etkileşime katkı sağlamaktadır.

Ana ve davetli oturumlarda ülkemizden ve Dünyanın birçok farklı ülkesinden alanında çok önemli isme sahip bilim insanı katılmaktadır. Oluşturulan bilimsel oturumlarda insan hareketinin farklı boyutları ele alınmakta ve insan hareketinin kontrol mekanizmaları değerlendirilmektedir. Bu boyutuyla değerlendirdiğimizde Sağlık, Spor, Mühendislik ve Fen Bilimleri temel alanlarından bir çok bilim insanı katkı ve katılım sağlamıştır. Türkiye Spor Hekimleri, Spor Fizyoterapistleri, Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Dernekleri ile işbirliği yapılmış ve değişim sempozyumları organize edilmiştir.

164 katılımcı, 79 davetli konuşmacı ve oturum başkanı ile gerçekleşecek olan programda 4 ana oturum, 7 davetli oturum, 5 değişim oturumu, 3 panel, 2 uydu sempozyumu ve 13 sözel sunum oturumu ile gerçekleştirilen kongreye yaklaşık 350 kişi katılım sağlamıştır.