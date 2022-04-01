Ethem Sancak, ABD itirafı ardından disipline sevk edildi

Eski MKYK üyesi Ethem Sancak, bir konferansta yaptığı konuşma sırasında sarf ettiği, “Biz Amerika’nın desteğiyle iktidara geldik” sözlerinin ardından, AKP İstanbul İl Yönetim Kurulu’nca tedbirli olarak kesin ihraç istemiyle İl Disiplin Kurulu’na sevk edildi.

Sancak, son dönemde dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde düzenlenen ‘Türkiye’nin güvenliği ve NATO’ konferansında yaptığı konuşma sırasında itiraf gibi açıklamalarda bulunan Sancak, “Biz Amerikan’ın desteğiyle iktidara geldik” ifadelerini kullanmıştı.

İktidara yakınlığı ve devletten aldığı ihaleleriyle tanınan Ethem Sancak, şunları kaydetmişti:

“Biz Amerikan’ın desteğiyle iktidara geldik. Taç giyen baş akıllanır. One minute olayında rest çektik. Batının pranga sistemine kafa tutmaya başladık. Bunu devirebilmek için en son içimize sızdırdıkları FETÖ, 15 Temmuz darbesini yaptı. Biz milletimizin desteğiyle bunları yendik.

Aslında Türkiye NATO ve Batı ile sürekli savaş halinde. Şimdi NATO’ya girdik ve 70 yıldır NATO’nun bekçisiyiz. NATO’nun bütün 70 yılı boyunca bu ülkeye verdiği tek bir katkı var mı? Tabanca yapmamıza izin vermediler. NATO bizim içimizde geçmişte kalan bir kanserdir. Türkiye kanserini yenmek istiyorsa kanserini yenmelidir.

Geç bile kaldık. Biz çıkmasak da zaten onlar bizi atacak. Şu anda bize ambargo uyguluyorlar. Kendi savunma sanayimizi kendimiz yapmak istediğimiz için… Ben BMC’de Altay tanklarını yapmaya çalıştım. Her şey hazır. Motor yok. Motoru Almanlar verecekler ama Almanlar bunların korkusundan motoru vermiyorlar. NATO bu prangayı kırmamak için oluşturulmuş bir şeytani örgüttür.

Türkiye, Rusya ve İran bir olalım; Amerika’yı Suriye’den çıkaralım. Suriye’nin toprak bütünlüğünü sağlayalım. Tayyip Erdoğan ile Esad birbirine düşman diye Suriye ile Türkiye neden birbirine düşman olsun? Esad çok adam kesti. Biz adam kesen birçok ülkeyle kardeşiz. İsrail ile barıştık. İsrail ile barışan hükümet Esad ile niye barışmasın? Birleşik Arap Emirlikleri ile biz kanlı bıçaklıydık. Şimdi bizimle beraberler.

Ben kendim gittim gördüm. Kapatılan tek bir cami yok. Uygur bölgesinde yaşayan Uygurların refah seviyesi bizim Yozgat’ta yaşayan insanlarımızın refah seviyesinden 3 kat daha yüksektir. Git gör. Bunlar Amerikan ajanlarının dezenformasyonudur. Batı medyası ve CIA’nın ajanlarıdır. Çok merak ediyorsanız sizi göndereyim. Bölge bölge, atlayın gidin. Başkalarının anlattıklarına bakmayın. Kendiniz gidin.”

“BAYRAKTARLARI SATARKEN BÖYLE KULLANILACAĞINI BİLMİYORDUK”

Ayrıca, Rusya’nın Ukrayna’daki işgal harekatının başladığı ilk günlerde bir Rus kanalına röportaj veren Sancak, Ukrayna’nın kullandığı SİHA’lara ilişkin “Yaptırımlara katılmayacağız çünkü Rusya düşerse Türkiye bölünür, Türkiye düşerse de Rusya için aynı şey geçerli. Erdoğan, Zelenski’nin ilgisini bu tarafa doğru çekmeye çalıştı, hala çalışıyor. Bayraktar’ları satarken böyle kullanılacağını bilmiyorduk” ifadelerini kullanmıştı.

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Ethem Sancak, Rus kanalına konuştu: Bayraktarları Ukrayna’ya satarken böyle kullanılacağını bilmiyorduk

AYDINLIK, ETHEM SANCAK’IN HABERİNİ KALDIRDI

Vatan Partisi’nin yayın organı Aydınlık gazetesi, 1 Nisan 00:26’da girdiği Ethem Sancak’ın konferanstaki konuşmasına ilişkin haberi daha sonra yayından kaldırdı.

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Aydınlık’ın haberinde Ethem Sancak’ın “Biz ABD’nin desteğiyle iktidara geldik” ifadeleri yer almadı ancak NATO karşıtı sözlerine yer verildi. “NATO’dan Çıkmak Türkiye’yi Özgürleştirir” sözlerinin başlığa çekildiği haberde Sancak’ın, “Ukrayna’da yaptıkları gibi bizi sürekli tüketen ve onlara borçlanan bir millet halinde tutmaya çalışıyorlar. Yine Ukrayna’da olduğu gibi başarısız olacaklar. NATO, bize sunulmuş bir kanserdir. Türkiye kanserden kurtulmak istiyorsa NATO’dan çıkmalıdır” ifadeleri yer aldı

ETHEM SANCAK’IN YOLCULUĞU: AYDINLIK’TAN AKP’YE, ORADAN TEKRAR AYDINLIK’A

Ethem Sancak, AKP ile yükselen iş insanlarından biri olsa da gençliği döneminde Doğu Perinçek’in başını çektiği Aydınlık grubuyla hareket ediyordu.

1958 doğumlu olan Sancak, 1976 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden mezun olduktan sonra 1976-1978 yılları arasında gazetecilik yaptı. Üniversite yıllarında katıldığı Türkiye İşçi Köylü Partisi’nin (TİKP) güneydoğu ve doğu sorumluluğu ile Diyarbakır İl Başkanlığını yaptı.

Daha sonra ticarete atılan Sancak, 2000’li yıllarda Aydınlık hareketinden ayrılarak AKP’ye yakınlaştı. Dönemin İşçi Partisi’nin Genel Başkanı Doğu Perinçek, yargılandığı Ergenekon Davası’nın 2008 yılında yapılan bir duruşmasında Sancak hakkında şu ifadeleri kullandı: “Ethem Sancak, 2001 yılında İşçi Partisi yandaşı büyük bir işadamı, bugün ‘Tayyip Erdoğan’ın sevdalısıyım’ diyor. Ethem Sancak, 2001’de MİT’in şemasında listede ama bugün Kanal 24’ten, Star Gazetesi’nden iftiralar dağıtan konumda.”

“İlk öğretmenim sayın Doğu Perinçek’ti, tabi sonuçta soluğu Tayyip Erdoğan’ın yanında aldım” diyen Sancak, bir dönem Star ve Akşam gazetelerini de bünyesinde barındıran EsMedya’nın sahibiydi.

“Anam, babam, eşim ve çocuklarım Erdoğan’a feda olsun” ifadeleriyle de gündem olan Ethem Sancak, 2015 yılında verdiği bir röportajda Erdoğan hakkında kullandığı ifadelerle hafızalara kazındı: “Siirt seçimleri vesilesiyle Siirt’ten başbakan çıksın diye, dürüstlüğünü, yiğitliğini gördüm, gördükçe de aşık oldum. Doğrusu solculuğum döneminde Mevlana ile Şems’in arasındaki aşka anlam veremiyordum. Tanıdıktan sonra gördüm ki böyle bir ilahi aşk iki erkek arasında oluyormuş.”

AKP’de merkezi görevler de üstlenen Sancak’ın son merkezi görevi ise partinin MKYK üyeliği olmuştu.

Sancak, ekonomik ve siyasal sebeplerle AKP’nin dağılma sürecine girdiği son iki yıllık süreçte ise ‘yuvasına’ tekrar yakınlaşmaya başladı. Ethem Sancak, son bir yıldır ise Aydınlık grubu ile bağlarını somut kurumsal adımlarla ilerletti, siyasal olarak da Perinçek’in savunduğu Avrasyacı çizgi lehinde açıklamalarla bulundu. Aydınlık grubu da, 17-25 Aralık sonrasında dağılan AKP-FETÖ ittifakı ardından yeniden kurulan ittifak düzleminde AKP’ye yakınlaşmıştı.

Sancaki, son olarak Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik işgal operasyonunda Rusya lehine açıklamalar yaptı, Vatan Partisi MYK üyesi Şule Perinçek ile Rusya’ya gitti.