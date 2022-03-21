Fatih Terim’in kızı Buse Terim’e 3 yıl hapis istemiyle dava açıldı

İbrahim Salman’ın ihbarı sonrası Fatih Terim‘in kızı Buse Terim hakkında marka hakkını ihlal suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Buse Terim, markasını 2013 yılında tescil ettirdi. İş insanı İbrahim Salman, bir süre önce Terim’in kendisine ait olan logoyu kullanarak tanıtım yapmaya başladığı iddiasında bulundu.

Sabah’tan Dilek Yaman Demir’in haberine göre Salman, kendisine ait markasını izinsiz kullanarak haksız rekabet oluşturduğu iddiasıyla Buse Terim hakkında suç duyurusunda bulundu. Terim ise iddiaları reddederek tespit davası açtı.

Geçtiğimiz günlerde olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Savcılık yürütülen soruşturma sonunda Buse Terim hakkında, marka hakkını ihlal suçundan dava açtı.

İddianamede, Salman’ın sahibi olduğu firmanın internet sitelerinde ve sosyal medya hesabında müştekiye ait markanın izin almaksızın ticari amaçlı marka hakkını ihlal suçunun unsurlarını oluşturduğu ifade edildi. 3 yıla kadar hapis cezası istenen Terim, ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak.

“İDDİALAR GERÇEĞE AYKIRI VE KÖTÜ NİYETLİ”

İbrahim Salman’ın iddialarının gerçeğe aykırı ve kötü niyetli olduğunu belirten Buse Terim Bahçekapılı ifadesinde şunları söyledi: “Ben, ‘Shop’ ibaresini markasal olarak kullanmıyorum. Tarafıma ait markamın tescilli simgesi olan B işareti, bu markaya ait satış mecrası olan internet sitesinde ‘B’nin devamına, İngilizcede mağaza anlamına gelen shop kelimesi eklenerek kullanılmaktadır. İnternette faaliyet gösteren ve online satış yapan yüzbinlerce sitede alışveriş için online satış amacıyla shop ibaresi kullanılmaktadır.”