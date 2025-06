Fenerbahçe Beko şampiyonluğu hak etti

Her iki takım da alışıldık düzenleri ile maça başladı. 4.maçın başlangıç senaryosu bu sefer Beşiktaş lehine oldu. 0-8

Fenerbahçe hücumda organize olmakta zorluk çekiyor. Her iki takımda sert müdafaa yapıyor ve kolay atışa izin vermiyor. Mathews birebir hücumlarda her zamanki gibi çok etkili oluyor. Fenerbahçe ise doğru şutu buluyor ama isabet kaydedemiyorlar. Mathews’ın harika alley-op pasında Terry smaç ardından Needham 3’lüğü ile skoru 0-13’a taşıyor. Ve Fenerbahçe’de 3 değişiklik birden geliyor. Ve bu değişiklikler sonucu ardı ardına 2 basket buluyor. 4-13

Melih Mahmutoğlu’nun 3’lüğü ile Beşiktaş molası geliyor. 7-13

Beşiktaş fırtınası dinmişe benziyor zira arka arkaya top kayıpları geliyor. Skor 9-13

Bu arada Beşiktaş’ta da 3 oyuncu değişikliği birden geliyor. Fenerbahçe yardım savunmasını iyi yapıyor ve kaptığı toplar ile hızlı hücumlarla çabuk sayı bulup farkı azaltıyor. 15-18

Beşiktaş hücumda o kadar basit top kayıpları yapıyor ki ibre tamamen Fenerbahçe lehine dönmüş durumda ve kaptırılan bir top sonrası yapılan faul sonrası Melli ilk defa Fenerbahçe skora dengeyi getiriyor. 18-18

Son hücumu değerlendiremeyen Beşiktaş Melli’nin aldığı ribaund sonrası tam saha topu götürüp attığı 3 sayılık basket ile periyot skoru belli oluyor. 21-18

2.periyot Melli’nin 3’lüğü ile başlıyor. 24-18

Beşiktaş’ta Mathews birebirde çok etkili ve skor üretmeye devam ediyor. 26-22

Fenerbahçe ribaunt sonrası tempolu hücumlarla boş adamı buluyor ve skor 30-24

Baldwin’in müthiş 3’lüğüne Needham ve Sleva ile cevap veriyor. 33-30

Nigel Hayes’in liderliğinde hem sayı hem asistler ile fark artıyor. 41-33

Ancak Beşiktaş’ta yeniden oyuna giren Mathews’tan cevap gecikmiyor. 45-40

Ve Fenerbahçe molası geliyor. Mola dönüşü hemen Melih’in 3’lüğü geliyor. 48-40

Ve 2.periyot karşılıklı kaçan 2 hücum sonrası bu skorla sonuçlanıyor.

3.periyoda Fenerbahçe hızlı başladı. Uzun süren seri Beşiktaş’ta yorgunluğu hissettiriyor. Metecan’ın bomboş 3’lüğü ardından Nigel Hayes’in basketi ile fark artıyor. 55-42

Beşiktaş’ta oyuncu değişiklikleri olumlu sonuç veriyor ve toplu oyuncuya yapılan baskılar sonucu kapılan toplarla fark tek haneye düşüyor. 57-49

İki tarafta zor sayı bulurken Mc Collum’dan 3 sayılık isabet geliyor ve fark 12 sayı. 64-52

Guduric’in ikili oyunları sonucu faule maruz kalıyor, fauller de hata yapmıyor ardından Beşiktaş’ın bir de top kaybı sonucu Guduric asist ile Melih’e skor yaptırıyor ve skor 69-52

Ve periyot skoru belli oluyor. 69-54

4.periyodun ilk basketi Beşiktaş’tan geliyor. 69-56 Fenerbahçe’de Nigel Hayes oyunda ve hemen skor üretiyor. Beşiktaş her pozisyonda faul yaparak kolay sayıya izin vermiyor ama takım faulü 4 oldu ve bundan sonra her faul 2 atış olarak değerlendirilecek. Skor 71-56

Fenerbahçe çok rahat ve süreyi sonuna kadar oynayıp bomboş durumda Devon Hall’un 3’lüğü geliyor. 76-58

Yiğit imza 3’lüğü ile cevap veriyor. 76-61

Farkında verdiği rahatlıkla Fenerbahçe süreye oynuyor ama skor bulamayınca fark 12 sayıya indi. 77-65

Fenerbahçe’de Metecan bu gece müthiş performansını 3 sayılık isabet ile süslüyor. 82-67

Bu sene Final Four’da da inanılmaz bir performans gösteren ve sezon sonu takımdan ayrılacak olan Marko Guduric’e seyirciler dakikalarca sevgi gösterisi ile tezahurat veda ediyor. Artık her iki takımda sürenin bitmesini bekliyor ve Fenerbahçe 84-68 kazanarak 2024-2025 sezonunu Şampiyon olarak tamamlıyor.

Fenerbahçe bu sezon EuroLig Şampiyonluğu’nun yanında Türkiye kupası ve bu akşamda Lig Şampiyonluğu ile üçleme yapıyor.