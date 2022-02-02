Fikret Orman: Olaydan sonra Ece Erken ile görüşmedim ( Video )

Beşiktaş eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken’in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun öldürülmeden önce son akşam kendisiyle yemek yiyen eski Beşiktaş Başkanı Fikret Orman Halk TV’de Özlem Gürses’in sunduğu Kayda Geçsin programına telefonla Amerikadan bağlandı. Mahmutyazıcıoğlu’yla çok yakın olduğunu anlatan yönetimleri döneminde olan iddialara da yanıt verdi.

Fikret Orman merhum Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile siyah beyazlı ekibin geçmiş dönemlerine ilişkin gerçekleştirdiği söz konusu toplantı sonrasında Amerika’ya uçağı olduğu gerekçesiyle saldırıdan önce mekandan ayrıldığı belirtildi.

Fikret Orman, öldürülmeden hemen önce birlikte yemek yediği Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun son saatlerini anlattı, polise ifade vermediğini ve olaydan sonra Ece Erken ile görüşme yapmadığını söyledi.

Fikret Orman’ın Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti ile ilgili açıklamaları şöyle:

Şafak bana çok yakındı. Ben onun abisiydim, o benim kardeşimdi ve her zaman ‘bir sıkıntın var mı’ diye sorardım. Şafak’ın böyle bir sorunu yoktu. Böyle bir şey olsa bana yüzde yüz söylerdi diye düşünüyorum. Ben ertesi gün yola çıkacaktım, “Gitmeden görüşelim’ dedi, görüştük. 1,5-2 saat kadar oturdum. O süreç içerisinde Şafak’ın morali gayet iyiydi, öyle bir şey olsa bana söylerdi. Böyle bir konu hiç geçmedi. Biz netice itibarıyla beraber görev yaptık. Şafak benim kardeşimdi. Biz her zaman görüşürdük. Beşiktaş’la ilgili özel bir toplantı görüşmesi değildi, sohbet amaçlı görüştük.

Ben Beşiktaş’ta ekonomiyi yönetsin denirken çok başarılıyken bir anda bizim tarihi bir Fenerbahçe maçımız var. O maçta ki yarıda kalan bir maç o maçta sonra bir anda 3 ay içerisinde müthiş bir sosyal medya organizasyonuyla kendimiz bir şeyi içinde bulduk.

‘Dedikodular var, ‘öyle diyorlar, böyle diyorlar’…

Bunları ithaf edenler ne üzerinden bizi suçluyorlar. Şampiyonlar liginde na-mağlup iken bir anda bir şeyin içinde bulduk kendimizi. Bizim hepimizin aileleri var. Algılar üzerinden hareket edersek. Hepimizin aileleri var. Bunu ithaf edenler hangi konudan bahis ediyorlar. Rahmetli Şafak’ta son konuşmalarında bunları söylüyordu. Bunlar bizi çok üzdü. Şafak’ta devamlı olarak bunun üzerine gidiyordu, ‘nedir somut konuşalım’ diye. Sonuçta mahkemelik bir sürece gidiyoruz.

Fikret Orman, Mahmutyazıcıoğlu’nun ölümünden birkaç saat önce, birlikte olduklarını söyleyerek, “Şafak bana çok yakın biriydi. Ben onun abisi sayılırdım. Her zaman bir sıkıntısı olsa gelip bana anlatırdı. Olay yaşanmadan önce zaten beraberdik. Gayet mutluydu ve hiçbir sıkıntısı yoktu. Beşiktaş ile ilgili bir toplantı değil, sohbet amaçlı önceden görüşelim dedi görüştük. Bizim bir abimiz var Ahmet Ürkmezgil oda gelecek dedi, Serkan ‘da var bende Çorlu’da fabrika var dönerken uğradım” dedi.

Yurt dışındayım istiyorsanız önümüzdeki hafta yüz yüze orada programda bana sorabilirsiniz.

Fikret Orman: Polis benim ifademe başvurmadı.

Bir tehdit konusu olmuş olsa Şafak bir tedbir alırdı. Mesleği hukuk olan bir arkadaş. Yasa dışı bahis falan benim bildiğim, duyduğum şeyler değil. Bunlar polis tarafından araştırılması gereken şeyler. 65 binden mi oldu, 100 binden mi oldu, bunu ortaya çıkartmak benim değil polisin görevi. Bildiğim bir şey olsa söylerdim. Dedikodu üzerinden bir şeylerle muhatap olmak da çok üzücü. Polis benim ifademe başvurmadı.

“Şimdi hangi transferler yapıldı ne kadar paralar gitti bunlar konuşulmuyor”

“Ama sizden de rica edeyim. Öyle diyorlar gibi şeyler konuşmayalım. Araştırın bana sorun. Şimdi hangi transferler yapıldı ne kadar paralar gitti bunlar konuşulmuyor, dönüyoruz dolaşıyoruz 100 milyon euroluk oyuncu satmışız, almış olduğumuz oyuncuların bedelleride ellidir altmıştır, bu kadar bonservis ödemişsizdir. Beşiktaş’a bu kadar kaynak getirmişiz, büyük kazançlar sağlamışız, Çin’e Premier Lige oyuncu satmışız. Şimdi bunların takdir edilmesi bir yana bunları konuşuyoruz. İnanın hayretler içerisinde ve pişman bir şekilde hayat yaşıyorum.”

“Duyduğum kadarıyla mevzu 65 bin değil de bir racon konusu”

Bana anlatılan şu galiba bir ev alımı olmuş, husumet oluşmuş. Buranın üstüne ek bir para istenmiş, 65 bin lira. Duyduğum kadarıyla mevzu 65 bin değil de bir racon konusu. Yapan çocuk 1997 doğumlu.

Şafak’ın Sayın Çakıcı’yı sevdiğini. Üniversiteden mezun olduğu zaman onun avukatlığını yaptığından bahis ederdi. Çakıcı’yı da sevdiğini söylerdi. Onların ilişkilerinin de o boyuttan fazlası olamaz. Şafak, hukuk itibarıyla idari hukuka bakıyordu. Alaattin Çakıcı’nın dosyasına bakması gençliğinde yaptığı işmiş. Sonrasında yaptığı işler idari hukukla alakalıydı.

BJK Fulya Süleyman Seba Kompleksi’ndeki otoparkın kiralanması konusuna sorulan Fikret Orman” Beşiktaş’ın göbeğinde 162 bin 500 metrekarelik bir alan. İçinde devasa 4 gökdelen, marketler, çarşı, kongre merkezi olan ve BJK’ya ait kompleksteki otopark Fikret Orman’ın başkan olduğu 30 Mart 2017 tarihinde kiralana sözleşmesi skandalı ile ilgili sorulan soruya: “Burada bir dava vardı Aşağıdaki otoparkların içerisine bir sığınak yapılmamış. Bende oraya gittim hakim vardı. İçerisi inanılmaz şekilde doludu. Bu arabaları kim çekiyordu dedim.

Bir de aidat parası ödeniyormuş. Buraya bir kiracı bulalım dedim. O gün itibariyle teklifler alınmış. Sözleşmenin içerisinde bir madde var. Beşiktaş yönetimi istediği an kiracıyı çıkartabilir diye. Şimdi Beşiktaş yönetimi bir daha uzattı sözleşmeyi. Niye uzattı. Biz 10 bin lira otoparktan bilet parasını mı takip edceğiz. Bu mu bize layık görülen.”

Fikret Orman: Ece Erken ile görüşmedim

Özlem Gürses’in Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun ölümüyle ilgili Orman’ın Ece Erken ile görüşüp görüşmediği konusunda cevap veren Fikret Orman Ece Erken ile olaydan sonra hiç bir görüşme yapmadığını söyledi.

Ece Erken’in de Fikret Orman’ın da birbirini aramadığı öğrenildi.

Fikret Orman: Ben bunların neden yapıldığını biliyorum da, zamanı gelince tek tek açıklarım.

Ben somut konuşalım diyorum. Somut konuştuğumuz zaman sonuca rahat gideriz. Biz Beşiktaş’ta tarihi başarılar elde ettik, bu mu bize reva görülen, bu mu hak ettiğimiz? Ben bunların neden söylendiğini bir kısmının neden yapıldığını biliyorum da, zamanı gelince tek tek açıklarım. Şafak aslan gibi bir çocuktu. Cesur da bir çocuktu. Her şeyi halledeyim diye de uğraştı. Hataları hepimizin olmuş olabilir, Beşiktaş’a önemli hizmetleri olmuştur. Suçluların da neden yaptıkları ortaya çıkar ve umarım kamuoyunun bilgilendirilmesi sağlanır.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu Son Açıklamaları – Beşiktaş Mali Kongresi – Tele 1