Türkiye’nin en zengini Murat Ülker

Murat Ülker, en yakın rakibine 900 milyon dolar fark attı

Ekonomi dergisi Forbes Türkiye, Türkiye’nin en zenginlerini güncelledi. Listede Murat Ülker 5.4 milyar dolarla ilk sırada yer alırken 4.5 milyar dolarla Şaban Cemil Kazancı ve 3 milyar dolarla Erman Ilıcak ikinci ve üçüncü sıraya oturdu. Can Kıraç-Suna Kıraç çiftinin evlatlığı olan İpek Kıraç ise 2.8 milyar dolarla dördüncü sırada kendisine yer buldu. Mehmet Sinan Tara 2.8 milyar dolarla 5, Vehbi Koç’un en büyük çocuğu olan 97 yaşındaki Semahat Arsel de 2.7 milyar dolarla 6. sırada yer aldı. NTV’nin sahibi Ferit Şahenk 2.6 milyar, kız kardeşi Filiz Şahenk de 2.4 milyar dolarla listede 7 ve 8. basamaklara oturdu. 9. sırada Mustafa Rahmi Koç 2.4 milyar dolarla yer alırken Fenerbahçe’nin stat sponsorluğunu üstlenen Hamdi Ulukaya ise 2.2 milyar dolarla 10. sıradan listeye girdi.