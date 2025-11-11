Furkan Bölükbaşı cezaevine gönderildi!

Furkan Bölükbaşı’ndan Menderes’li paylaşım!

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunda, Furkan Bölükbaşı’nın Cumhurbaşkanı’na yönelik yaptığı paylaşıma ilişkin TCK’nın 310. (Cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı) maddesi uyarınca resen soruşturma başlatıldığı aktarıldı. Açıklamada, şüphelinin başsavcılığın talimatı doğrultusunda gözaltına alındığı, soruşturma kapsamında maddi gerçeğin açığa çıkarılması için işlemlerin titizlikle devam edeceği kaydedildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı’na götürülen şüpheli, savcılıkça ifadesi alındıktan sonra tutuklaması talebiyle nöbetçi sulh ceza hâkimliğine sevk edildi. Hâkimlik, şüphelinin “Cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı” suçundan tutuklanmasına karar verdi. Bölükbaşı, “Menderes’in sonunu Kemalizme yaptığı şirinlikler getirmişti. İnşallah Müslümanların mevcut iktidarı da aynı akıbete uğramadan kendine çeki düzen verir.” mesajını paylaşmıştı.

Furkan Bölükbaşı savunmasında “17/25 Aralık ve 15 Temmuz hain darbe girişimlerinde tereddütsüz bir şekilde Cumhurbaşkanımızın yanında yer aldım. 15 Temmuz hain darbe girişiminde Vatan Emniyet ve İBB önünde üzerime mermiler yağarken darbecilerle fiziksel olarak mücadele ettim. Bu çizgim hiç değişmedi. Hatta çok yakın zaman önce bir tanesi 30 Ağustos resepsiyonu olmak üzere sayın Cumhurbaşkanımız tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne davet edildim. Sayın Cumhurbaşkanımızın Partisi olan Ak Parti’nin siyasi mücadelesi içerisinde büyüdüm. Buralarda bulundum. Geçmişten bu yana çizgimin net olmasından ötürü, yani Cumhurbaşkanımızı savunduğumdan ötürü bana yönelen birçok eylemle alakalı çeşitli savcılıklara on binlerce hakaret, tehdit ve iftira suçları kapsamında suç duyurularında bulundum. Bu geçmişimin göz önüne alınarak değerlendirme yapılmasını talep ediyorum. Kesinlikle böyle bir paylaşım yapmadım. Bununla anılmak ve böyle bir iddiayla muhatap olmak dahi beni üzer ve utanç duygusuna sürükler.” dedi.