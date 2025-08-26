İstanbul’da gıda zehirlenmesi faciası: 2 çocuk öldü

İstanbul’da tatil yapan Hollandalı ailede iki çocuğun yaşamını yitirmesi büyük üzüntü yarattı. Beyoğlu’nda akşam yemeği yiyen baba ve iki oğlu, gece fenalaştı. Çocuklar kurtarılamazken baba hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından ailenin yemek yediği işletmelerin sahipleri gözaltına alındı.

İşletme sahipleri gözaltına alındı

Polis, ailenin yemek yediği işletmelerin sahipleri E.K., B.K., A.K. ve T.M.Ç.’yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından E.K. ev hapsiyle, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Numuneler Adli Tıp’ta

Soruşturma kapsamında yemek ve içeceklerden alınan numuneler gıda zehirlenmesi ihtimaline karşı Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Ölüm nedeninin netleşmesi için incelemeler sürüyor.

Olayın gelişimi

Hollandalı baba Rashid Mohammed Ajoeb (57), oğulları Muhammed Jamil Yusuf (17) ve Muhammed Yazdani (15) ile birlikte İstanbul’a tatile gelmişti. Akşam yemeğinin ardından fenalaşan baba ve oğulları otele döndü. Sabah saatlerinde iki çocuk hayatını kaybetti, baba ise hastaneye kaldırıldı.

