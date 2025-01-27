Grand Kartal Otel Yangını: İhmaller zinciri gün yüzüne çıkıyor

Bolu Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel’de meydana gelen ve 78 kişinin yaşamını yitirdiği yangına ilişkin yürütülen soruşturmada, otelin muhasebe müdürü Kadir Özdemir’in ifadesi çarpıcı detaylar ortaya koydu. Özdemir, otelin genel müdürü Emir Aras’ın, yangın güvenliği denetiminde tespit edilen eksikliklerin “çok masraflı” olduğunu belirterek başvurunun iptal edilmesini istediğini savundu.

Denetim süreci ve eksiklikler

Özdemir, savcılıktaki ifadesinde, yangından önce Bolu Belediyesi’ne başvurarak yangın uygunluk raporu talebinde bulunduklarını ancak dilekçede eksiklik olduğunu fark ettiklerini ifade etti. Belediye ekiplerinin otelde yaptığı denetim sonrasında eksikliklerin raporlandığını ve genel müdür Emir Aras’ın “sezonun başladığını, eksiklerin giderilemeyeceğini” belirterek iptal dilekçesi verilmesini istediğini belirtti.

Yangın güvenliği önlemleri alınmamış

Yangından önce otelde iş sağlığı ve güvenliği uzmanı bulundurulmadığını, yangın tatbikatının geçen yıl yapıldığını ancak bu sezon gerçekleştirilmediğini söyleyen Özdemir, oteldeki denetimlerin genellikle kağıt üzerinde kaldığını ifade etti. Ayrıca, otelin 2007’de açılışı sırasında alınan yangın ruhsatına dayanarak yeniden inceleme talep edilmediğini de ekledi.

Kafe açma sürecinde eksiklikler

Muhasebe müdürü, otelin -1. katında açılması planlanan bir kafe için yangın belgesi başvurusu yapıldığını ancak dilekçenin hatalı verildiğini söyledi. Bu hatalı başvuru sonrası belediyenin otelin tamamını denetlediğini ve eksikliklerin raporlandığını belirtti. Özdemir, bu süreçte eksikliklerin maliyetli olduğunu öğrenince genel müdürün talimatıyla başvuruyu iptal ettiklerini ifade etti.

Yangın ve güvenlik tedbirleri yetersizdi

Özdemir’in ifadesine göre, Grand Kartal Otel’de yangın güvenliği ve iş sağlığı uzmanlığı gibi kritik alanlarda gerekli önlemler alınmamıştı. Yangın tatbikatlarının düzenli yapılmadığı ve sezon öncesi planlanan eğitimlerin de hayata geçirilmediği ortaya çıktı.

Soruşturma devam ediyor

Otel yangınıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında otel yöneticileri hakkında ciddi ihmaller zinciri ortaya çıkarken, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili tüm detayları incelemeye devam ediyor. Yangın felaketine ilişkin ihmallerin boyutu, soruşturmanın ilerleyen aşamalarında netlik kazanacak.

Bolu Kartalkaya’da yaşanan yangın faciasında 78 kişi hayatını kaybetti. Tüm Türkiye bu acı olayın yasını tutarken otel sahibi Halit Ergül’ün ifadesi ortaya çıktı.

Turizm Tatil Seyahat öneriyor: Tanju Özcan, yangın sonrası Bakan Mehmet Nuri Ersoy’a açık çağrıda bulundu!