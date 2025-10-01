“Güllü’den nefret ediyorlardı”

“Güllü’nün kızı aynı camdan intihara kalkıştı”

Şarkıcı Güllü‘nün ölümünün ardından spekülasyonlar devam ediyor. Gazeteci Aysu Mola ile Avukat Sevilay Demirsu’nun Youtube yayınına katılan Çiçek Hanım takma isimle katılan kişi açıklamalarda bulundu. Çiçek Hanım, “Güllü’nün kızı Tuyan ve oğlu Tuğberk annelerinden nefret ederdi. Babasıyla boşanmaları nedeniyle onu suçluyorlardı” ifadelerini kullandı. Çiçek takma adlı kişi, Güllü’nün kızı Tuyan Ülkem’in daha önce annesinin düştüğü camdan intihar girişiminde bulunduğunu öne sürdü. Gizli tanık, cinayetle suçlanan menajeri Deniz’in (Çiğdem) Güllü ile bir küsüp bir barıştığını kaydetti. Çiçek Hanım, Güllü’nün evde iki kedi bulunması nedeniyle, düştüğü iddia edilen sürgülü camın asla açılmadığını da belirtti. Gizli tanık, Bu arada Güllü’nün öldürüldüğünü öne süren gazino patronu Ferdi Aydın’ın, Yalova’da emniyete, polise ifade verdiği de bildirildi. Çiçek Hanım, “Cinayetin sabahı yaptığım özel bir konuşma var. Bunu emniyet güçleriyle paylaşmak istiyorum” ifadelerini kullandı. Ayrıca, “Beni arayıp tehdit eden olursa çıkarım televizyonlara, hepsini rezil ederim” dedi.