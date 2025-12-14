Türkiye’nin acı kaybı: Gülşah Durbay

Gülşah Durbay, 37 yaşındaydı

2019 yerel seçimlerinde Manisa’nın Şehzadeler İlçesi’nden CHP’den belediye başkanı Gülşah Durbay, yaşamını yitirdi.

Uzun süredir kanser tedavisi gören Durbay, organ yetmezliğinin ardından yoğun bakıma alınmıştı.

Manisa‘nın Şehzadeler Belediyesi, resmi hesabından şu mesajı paylaştı:

ACIMIZ TARİFSİZ… Yaşadığı rahatsızlık nedeniyle bir süredir yoğun bakımda tedavi gören Başkanımız Gülşah Durbay’ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Hastalığına rağmen, son anına kadar güler yüzü ve çalışkanlığıyla Şehzadeler’e hizmet etmekten gurur duyan değerli Başkanımıza Allah’tan rahmet, ailesine kentimize ve ülkemize başsağlığı ve sabırlar diliyoruz. Cenaze törenine ilişkin bilgiler ayrıca paylaşılacaktır. SENİ HİÇ UNUTMAYACAĞIZ GÜLŞAH DURBAY!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise 37 yaşında hayatını kaybeden Gülşah Durbay ile ilgili olarak “Acımız çok büyük, kelimeler boğazımızda düğümleniyor… Manisa Şehzadeler Belediye Başkanımız, Gülşah Durbay’ı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyim. O, sadece bir belediye başkanı değil; gençliğinin baharında, en zorlu hastalığa karşı bile “Halkım için çalışacağım” diyerek dimdik duran, azmiyle hepimize örnek olan bir mücadele insanıydı. Hastalığının en ağır günlerinde bile yüzünden tebessümü, yüreğinden hizmet aşkını eksik etmedi. Biz ondan razıydık, Allah da ondan razı olsun. O mücadelesini, güler yüzünü ve cesaretini asla unutmayacağız” ifadelerini kullandı.

Bu arada tüm programlarını iptal eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Manisa’ya gideceği bildirildi.