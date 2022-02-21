Güngör Arslan Cinayeti: Zanlının İfadesi Ortaya Çıktı

Uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitiren Güngör Arslan toprağa verilirken katil zanlısının “Yazılarını beğenmediğim için öldürdüm” dediği belirtildi.

Kocaeli’de bir internet haber sitesinin sahibi olan 60 yaşındaki Güngör Arslan, İzmit ilçesindeki ofisinde uğradığı silahlı saldırıda öldürülmüştü.

Alınan bilgilere göre Güngör Arslan ile ofisine gelen Ramazan Ö. arasındaki görüşmede henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşürken Ramazan Ö. yanında bulundurduğu silahla Arslan’a ateş açtı. Ağır yaralanan Güngör Arslan ambulansla kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti.

Güngör Arslan, İzmit Fevziye Camii’nde düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

Olay sonrası gözaltına alınan saldırgan ifadesinde, yazısını beğenmediği için Arslan’ı öldürdüğünü belirtti. Polis, Ramazan Ö. ile bağlantılı olan kişileri tespit etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Evrensel Gazetesinin haberine göre ise 20’li yaşlarında olan tetikçi R.Ö. ilk ifadesinde cinayetten 1 gün önce 2 kişinin kendisine ulaştığını söyledi. Mahalleden de tanıdığı bu 2 kişi ile önce telefonla irtibat kurduğunu anlatan R.Ö. aynı kişilerin daha sonra kendisini arabayla aldığını belirtti. İfadesinde bu kişilerin kendisine “Güngör Arslan’ı vuracağız. Bunu da sen yapacaksın. Seni çok rahat ettireceğiz. Bir daha hiçbir sorun yaşamayacaksın, ailen de böyle bir sorun yaşamayacak” dediğini anlatan R.Ö., daha sonra Derince bölgesinde boş bir araziye götürülerek atış talimi yaptıklarını anlattı.

Ramazan Ö., azmettiricilerin kendisi için gönderdiği avukatı kabul etmediğini ileri sürdü.