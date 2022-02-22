Halil Falyalı Cinayetinde Sedat Peker ve Metin Süs Detayı

Mustafa Söylemez’in, KKTC’den İstanbul’da döndükten sonra Sedat Peker’in akrabası Metin Süs ile görüştüğü ortaya çıktı. Gözaltına alınan Süs, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

NTV’nin haberine göre Halil Falyalı cinayeti soruşturması ilginç bir gelişmeye sahne oldu. Habere göre cinayetin ardından tutuklanan Mustafa Söylemez KKTC’den İstanbul’a döndükten sonra Sedat Peker’in akrabası Metin Süs ile bir görüşme yaptı.

Söylemez’in, Bakırköy’de bulunan kahvaltı salonunda Sedat Peker’in akrabası olduğu belirtilen Metin Süs ile görüştüğü öğrenildi. İddialara göre Mustafa Söylemez Metin Süs’ün telefonundan ağabeyi Mehmet Faysal Söylemez’i arayarak görüşmeyi haber verdi.

Mustafa Söylemez’in avukatının da müvekkilinin gözaltına alınmasının ardından Metin Süs’ü arayarak bilgi verdiği ileri sürüldü.

Soruşturma kapsamında katil zanlısı Mustafa Söylemez tutuklanmış, Metin Süs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.