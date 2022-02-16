Halil Falyalı suikastı: Mustafa Söylemez’in kıyafetleri dere yatağında bulundu

Halil Falyalı ve Murat Demirtaş cinayetinin zanlıları Veysel Sarı ve Musa Çiçek polisin yoğun güvenlik önlemi ile mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme söz konusu şahısların tutukluluk süresini uzatırken, Türkiye’de tutuklu olan Mustafa Söylemez hakkında da önemli detaylar ortaya çıktı.

Halil Falyalı ve Murat Demirtaş cinayetinin zanlısı 3 kişi ile soruşturma kapsamında tutuklanan 2 koruma Girne Mahkemesine getirildi.

Zanlılar getirilmeden önce polis mahkeme önünde geniş güvenlik önlemi aldı. Polis, kontrol altına alınan bölge içerisine kimseyi sokmadı, bölge trafik akışına kapatıldı.

Zanlılardan Veysel Sarı ve Musa Çiçek polisin yoğun güvenlik önlemi ile mahkeme salonuna alındı.

TUTUKLULUK SÜRESİ 8 GÜN DAHA UZATILDI

Girne Mahkemesinde yargıç karşısına çıkarılan zanlı Veysel Sarı ve Musa Çiçek’in tutukluluk süresi 8 gün daha uzatıldı.

Polis subayı Murat Bayram mahkemede verdiği şahadetinde Falyalı ve Demirtaş cinayetleri ile ilgili önemli detaylar aktardı.

EVDE BULUNAN SİLAH ANKARA’DA BİR YARALAMA OLAYINDA KULLANILDI

Bayram şahadetinde 13 Şubat Pazar günü temin edilen tutukluluk süresi içerinde zanlı Sarı ve Çiçek’in evinde bulunan 9 mm çapındaki silahın Ankara’da silahla yaralama olayında yaralanan Ali Maytalman olayında kullanıldığının tespit edildiğini açıkladı.

100’E YAKIN KİŞİ SORGULANDI

300’den fazla şahıstan soruşturma yapıldığını 100’e yakın ifade temin edildiğini belirten Bayram, 80 güvenlik kamerası temin edilerek incelemelerinin sürdüğünü açıkladı.

MOBESELERDE 2 ARAÇ DAHA TESPİT EDİLDİ

Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri (KGYS – MOBESE) incelemelerinde olayda kullanılan 4 aracın tespit edilerek emare alındığını belirten Bayram, 2 aracın daha olduğunun ve söz konusu araçların tespit edilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Bayram, soruşturma kapsamında olayla bağlantısı olduğu tespit edilen 2 kişinin daha arandığını söyledi.

Zanlı Veysel Sarı’nın ifadesi ışığında Türkiye’de 1 kişinin daha tespit edilerek tutuklandığını belirten Bayram Türkiye’de tutuklu sayısının 6’ya ulaştığını kaydetti.

TÜRKİYE’DE TUTUKLU SÖYLEMEZ’İN KIYAFETLERİ DERE YATAĞINDA BULUNDU!

Kıbrıs Postası haberine göre zanlılar Sarı ve Çiçek’in parmak izi ile kıyafetlerinde DNA barut izi ve swap incelemeleri için Türkiye’de analize emare gönderildiğini belirten Bayram, Türkiye’de tutuklandığı iddia edilen Mustafa Söylemez’in olay yerinden Doğanköy bölgesine doğru kaçarken dere yatağı kenarında durarak giydiği montu ve ayakkabılarını attığı belirlendi ve Söylemez’e ait mont ve ayakkabıları bulunarak emanete alındı.

Söz konusu mont ve ayakkabılarda barut artığı ile gerekli analizlerin yapılacağını kaydetti.

8 GÜN EK TUTUKLULUK EMRİ

Zanlı Veysel Sarı ve Musa Çiçek, Taammüden adam öldürme, Kanunsuz ateşli silah ve patlayıcı madde tasarrufu taşıma kullanma, Kasti hasar ve Meskun mahalde ateş açma suçlamaları ile yürütülen soruşturma kapsamında 8 gün daha tutuklu kalacak

‘YALAN SÖYLEDİKLERİ’ GEREKÇESİYLE KORUMALARA EK TUTUKLULUK

Falyalı ve Demirtaş cinayeti soruşturması kapsamında ilk etapta polise yalan ifade verdikleri tespit edilmesi üzerine tutuklanan zanlılar Türkistan Gülce ve Halil Işık hakkında 1 gün daha tutukluluk süresi temin edildi.

12 Şubat tarihinde tespit edilerek tutuklanan zanlıların her ikisinin de gönüllü ifade vererek suçlamalarını kabul ettiğini açıkladı.

Zanlı Gülce’ye ait tabanca üzerinde yapılan balistik incelemede kime ait olduğu bilinmeyen bir şahsa ait parmak izi bulunduğunu ve suçla bağlantısı olduğu düşünülen 1 kişinin daha olduğunu açıklandı.

Zanlı Gülce’nin olay gecesi olay yerinde tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu 9 mm tabanca ile havaya 2 el, zanlı Halil Işık’ın da yine tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu 9mm tabanca ile havaya 3 el ateş ettiğinin tespit edildiği öğrenildi.

Zanlı Ömer Tunç yarın mahkemeye çıkarılacak..