Halil Falyalı suikastinde Kıbrıs polisi, 4 kişiyi daha tutukladı

Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş’ın öldürülmesiyle ilgili polis soruşturması sürüyor.

Halil Falyalı ve Murat Demirtaş’ın uğradıkları silahlı saldırı sonrası sonrasında öldürülmeleriyle ilgili sürdürülen soruşturma kapsamında tutuklanan 4 kişi mahkeme huzuruna çıkarıldı. Mahkeme tarafından şahıslara soruşturma amaçlı 3 gün tutukluluk emri verildi.

Zanlılar Veysel Sarı ve Musa Çiçek, taammüden adam öldürme, kanunsuz ateşli silah, patlayıcı madde kullanma, taşıma, tasarruf, kasti hasar ve meskun mahalde ateş açma suçlarından, zanlılardan Türkistan Gülce ve Halil Işık ise kanunsuz ateşli silah, patlayıcı madde kullanma, taşıma ve tasarruf ile meskun mahalde ateş açma suçlarından suçlanıyor.

Bu arada, konuyla ilgili olarak İstanbul’da gözaltına alınanların sayısı 6’ya çıktı.

Zanlılar Alanya’dan kaçak olarak geldi ve evlerinde uzun namlulu silah bulundu

Kıbrıs Postasının haberine göre, Mahkemede, yürütülen soruşturma kapsamında zanlı Sarı ve Çiçek’in Mustafa Söylemez ile bağlantısı olduğunun tespit edildiği ve zanlıların Alanya’dan birlikte kaçak yollardan ülkeye giriş yaptığının tespit edildiği aktarıldı.

Zanlı Sarı ve Çiçek’in polis ekiplerinin dün Alsancak’ta bir evde düzenlediği operasyon sonucu makul güç kullanılarak alıkonulduğunu ve evde yapılan aramada cinayetle bağlantılı olduğu düşünülen 1 adet uzun namlulu silah ile 15 adet canlı merminin bulunduğu aktarıldı.

Falyalı suikastinde kullanılan silahlar bulundu

Halil Falyalı’ya düzenlenen silahlı saldırıda kullanıldığı öne sürülen iki kalaşnikof silah ve bir tabanca bulundu. Gelişmeyi yetkililer Kıbrıs polisinin “başarısı” olarak niteledi. Gözaltına alınanlar Ömer Tunç ile İstanbul’da gözaltına alınan Mustafa Söylemez ve iki adamının birbirlerini tanıdıkları, cinayet günü birlikte otele giriş çıkışları olduğuna ilişkini kamera kayıtları bulunduğu öğrenildi.

Kalaşnikof ve tabancının nerede bulunduğu, üzerindeki parmak izleri konusunda henüz bir açıklama yapılmadı. Araştırma büyük bir gizlilik içinde yürütülüyor. Yeni gözaltılar olabileceği de bildirildi.