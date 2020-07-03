Havai Fişek Fabrikasında Patlama: “150-200 Kişi Var”

Edinilen bilgilere göre Hendek ilçesi Yukarıçalıca mevkisindeki havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi. Olayın ardından çok sayıda ambulans ve itfaiye aracı fabrikaya sevk edildi. Yüzlerce kişinin yaralanmasından endişe ediliyor.

50 kilometre mesafedeki Sakarya kent merkezinde de duyulan patlama nedeniyle şehirde büyük panik yaşandı.

Havai fişek fabrikasında patlama meydana gelmesinin ardından olayla ilgili ilk açıklama Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım’dan geldi. Bütün ekiplerin fabrikaya sevk edildiğini bildirine Vali Kaldırım şunları söyledi:

“AFAD, sağlık, itfaiye UMKE, jandarma, emniyet tüm birimlerimiz orada. Fabrika etrafında tüm güvenlik tedbirleri alındı. Havai fişek fabrikası olduğu için, patlamalar devam ettiği için şu anda olaya müdahale edemiyoruz. Fabrika sahibinden aldığımız bilgiye göre içeride yaklaşık 150-200 arası insan var ama patlamalar devam ettiği için müdahale edilemiyor.” diyen Vali Kaldırım, “Olayı yakından takip ediyoruz. Bütün çevre güvenliğini aldık, vatandaşların yaklaşmasına müsaade etmiyoruz. Gelişmeler hakkında kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz.”