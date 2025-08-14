İBB reklam ihaleleri soruşturmasında 6 tutuklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) reklam ihalelerine yönelik operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheli adliyeye sevk edildi. İfade işlemlerinin ardından şüphelilerden 6’sı tutuklanırken, 7’si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

13 kişi gözaltına alınmıştı

Reklam ihalelerine ilişkin başlatılan operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne getirildi. Burada sağlık kontrolünden geçirilen 13 kişi savcılık tarafından sorgulandı.

İBB soruşturmasında 6 tutuklama kararı

Savcılık, İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin’in oğlu Örsan Çetin ile Doğukan Arıcı, İlkay Onok, Ömer Aydın, Ümit Güngör, Ferhat Karatop, Ali Arslan ve Ahmet Işık’ın tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmesine karar verdi. Hakimlik, 6 kişinin tutuklanmasına hükmetti.

Taner Çetin’in eşi Canan Çetin ile diğer şüpheliler Baran Yalgı, Emine Merve Köseoğlu, Serkan Gürsoy ve Mehmet Ünal hakkında ise savcılık adli kontrol uygulanmasını talep etti. Mahkeme, bu isimlerin de aralarında bulunduğu 7 şüpheliyi adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

Soruşturmanın arka planı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu kişiler hakkında “suç örgütü yöneticisi olmak”, “suç örgütüne üye olmak”, “irtikap”, “rüşvet”, “nitelikli dolandırıcılık”, “kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek” ve “ihaleye fesat karıştırmak” iddialarıyla yürütülen soruşturma devam ediyor.

Soruşturmada, daha önce tutuklanan Taner Çetin’in kendisine yakın şirketler üzerinden ihaleler düzenlediği, bu şirketlerden menfaat sağlayarak kamu zararına yol açtığı iddiaları yer aldı. Bu kapsamda 14 İBB personeli, şirket temsilcisi ve çalışanı hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Gözaltı süreci

Başsavcılığın talimatıyla jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda Taner Çetin’in eşi Canan Çetin, oğlu Örsan Çetin ve diğer şüpheliler gözaltına alınmıştı. Firari konumda bulunan Özer Yıldız’ın yakalanmasına yönelik çalışmalar ise sürüyor.

