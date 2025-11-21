İBB Meclisi’nde tansiyon yükseldi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi’nde bütçe görüşmeleri, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin’in CHP’li yönetime yönelttiği sert eleştirilerle gerildi. Cin, konuşmasında CHP yönetimini İstanbul’u “vesayet altına almak”, “borç ve yolsuzluk döngüsüne sürüklemek” ve “İBB’yi siyasi finans aparatına çevirmekle” suçladı. İmamoğlu’na yönelik eleştirilerin ardından Başkanvekili Nuri Aslan’ın “Mikrofonu kesin” talimatı vererek oturuma ara vermesi, Meclis’te tansiyonu daha da yükseltti.

CHP yönetimine “vesayet ve çöküş” eleştirisi

Konuşmasına şehitler için başsağlığı dileyerek başlayan Cin, İstanbul’un geleceği açısından görüşmelerin kritik olduğunu söyledi. CHP yönetiminin kenti “çöküşe sürüklediğini” öne süren Cin, İBB’nin “hizmet kurumu olmaktan çıkarak siyasi finans aracına dönüştüğünü” iddia etti.

Metro projeleri ve bütçe tartışması

Cin, İBB’nin borcunun 6,1 milyar dolara ulaşarak büyüdüğünü, raylı sistemlerde verilen tarihlerde ciddi tutarsızlıklar olduğunu savundu. Pendik hattında yıllardır ilerleme kaydedilemediğini belirterek hattın maliyetini Pendik Belediyesi’nin üstlenmeye hazır olduğunu söyledi.

Nuri Aslan’ın müdahalesi tartışmayı alevlendirdi

Cin’in İmamoğlu’na yönelik iddialar içeren ifadeleri Meclis’te tartışma yarattı. Bu sırada Başkanvekili Nuri Aslan’ın “Mikrofonu kapatın” diyerek oturuma ara vermesi tansiyonu artırdı.

“İstanbul borca batırıldı” iddiası

Cin, hükümetin İBB’ye kaynak aktarmadığı şeklindeki söylemlere karşı çıkarak merkezi bütçeden gelen payın arttığını savundu. İBB’nin gelir-gider dengesinin bozulduğunu ifade ederek mevcut borç yükünün kenti “felce uğrattığını” ileri sürdü.

İBB’ye deprem hazırlıkları ve ulaşım eleştirileri

İstanbul’un deprem riskine karşı yeterli adım atılmadığını belirten Cin, 100 bin konut vaadinden uzak bir performans sergilendiğini söyledi. Trafik, raylı sistemler ve yol yapımında da gerileme olduğunu dile getirdi.

“Kadrolaşma ve sosyal yardım politikaları sorunlu”

Cin, personel sayısındaki hızlı artışın “siyasi kadrolaşma” olduğunu iddia ederek sosyal yardım ve kültür politikalarında da tutarsızlık bulunduğunu savundu.

“2026 bütçesi gerileme bütçesi”

Konuşmasını bütçeye ilişkin eleştirilerle sürdüren Cin, yatırım payının azalmasına ve faiz giderlerinin artmasına dikkat çekti.

