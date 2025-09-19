İstanbul Boğazı’nda faciadan dönüldü

İstanbul Boğazı’ndaki kaza ucuz atlatıldı

İstanbul‘da bu akşam saatlerinde Üsküdar Salacak önlerinde yolcu motoruna Panama bayraklı kuru yük gemisi çarptı. Motorda bulunan yolcular büyük panik yaşarken konuyla ilgili resmi açıklama geldi. İstanbul Valiliği‘nden yapılan açıklamada “Üsküdar Salacak önlerinde yolcu teknesiyle Panama bayraklı kuru yük gemisi çarpışmıştır. Çarpışma sonucu yolcu teknesinde bulunan yolculardan 8’i yaralanmıştır. Kaza sonrası kazaya karışan gemiler boğaz trafik hattından çekilmiş olup, kazada yaralanan vatandaşlarımız çevredeki hastanelere kaldırılmıştır. Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı” denildi. Yaralı sayısı daha sonra 12 olarak güncellendi. Ayrıca çarpışan yük gemisi ile yolcu motorunun kaptanları gözaltına alındı.