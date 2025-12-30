En Son HaberlerGündemTürkiye
İstanbul karla tanışıyor
İstanbul Valiliği’nden flaş açıklama geldi. İstanbul Valisi Davut Gül, kent sakinlerini kar yağışı konusunda uyardı
İstanbul’da gece yarısı kar bekleniyor
İstanbul Valiliği’nden flaş açıklama geldi. İstanbul Valisi Davut Gül, kent sakinlerini kar yağışı konusunda uyardı.
Yapılan açıklama kapsamında Başakşehir, Beylikdüzü, Beşiktaş, Çatalca, Esenler, Esenyurt, Eyüp, Gaziosmanpaşa, Kağıthane, Sultangazi, Ataşehir, Çekmeköy, Sancaktepe, Sultanbeyli, Ümraniye, Sarıyer, Arnavutköy, Beykoz ve Şile’de karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.
Bu akşam saatlerinden itibaren etkili olacak yağışların gece yarısından sonra sıcaklıkların aniden düşmesiyle kar yağışına dönmesi öngörülüyor.