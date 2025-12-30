En Son HaberlerGündemTürkiye

İstanbul karla tanışıyor

İstanbul Valiliği’nden flaş açıklama geldi. İstanbul Valisi Davut Gül, kent sakinlerini kar yağışı konusunda uyardı

İstanbul Valiliği'nden flaş açıklama geldi. İstanbul Valisi Davut Gül, kent sakinlerini kar yağışı konusunda uyardı

İstanbul’da gece yarısı kar bekleniyor

İstanbul Valisi Davut Gül, kent sakinlerini kar yağışı konusunda uyardı.

Yapılan açıklama kapsamında Başakşehir, Beylikdüzü, Beşiktaş, Çatalca, Esenler, Esenyurt, Eyüp, Gaziosmanpaşa, Kağıthane, Sultangazi, Ataşehir, Çekmeköy, Sancaktepe, Sultanbeyli, Ümraniye, Sarıyer, Arnavutköy, Beykoz ve Şile’de karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

Bu akşam saatlerinden itibaren etkili olacak yağışların gece yarısından sonra sıcaklıkların aniden düşmesiyle kar yağışına dönmesi öngörülüyor.

