İstanbul Valiliği’nden sokak köpekleri için toplama talimatı

İstanbul Valiliği, okulların açılmasına günler kala sokak hayvanlarına yönelik yeni bir adım attı. Vali Davut Gül imzasıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve 39 ilçe kaymakamlığına gönderilen yazıda, özellikle okul çevrelerinde güvenlik endişelerine neden olan sokak köpeklerinin toplanması talimatı verildi.

Açıklamada, bazı bölgelerde sürü halinde dolaşan köpeklerin öğrenciler için tehdit oluşturduğu, bu konuda vatandaşlardan çok sayıda şikayet alındığı belirtildi. Yazıda, “Okulların açılmasıyla birlikte bu şikayetlerin ve mağduriyetlerin artacağı değerlendirilmektedir” ifadesine yer verildi.

Valilik, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve ilgili yönetmeliklere atıf yaparak, sahipsiz hayvanların en hızlı şekilde bakımevlerine götürülmesinin yerel yönetimlerin yasal sorumluluğu olduğunu hatırlattı. Yazıda, “Sahipsiz veya güçten düşmüş hayvanların en hızlı şekilde bakımevlerine götürülmesi zorunludur” denildi.

Ayrıca 2025 yılında kurulan komisyonun çalışmalarının devam ettiği, düzenli denetimlerin yapıldığı ve sonuçların bakanlığa iletildiği bilgisi paylaşıldı.

Valilik açıklamasında şu ifadelerle toplama faaliyetlerinin hızlandırılması istendi:

“Başta okul çevreleri olmak üzere, vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu tüm alanlarda çevre sağlığı, kamu düzeni ve halk güvenliği açısından sahipsiz hayvanlara yönelik toplama faaliyetlerinin ivedilikle yapılması gerekmektedir.”