İşte İlker Gönen’in gerçek fotoğrafı!

‘Yenidoğan Çetesi’ davasının iki numaralı sanığı olarak yargılanan doktor İlker Gönen’in cezaevinde intihar ettiği öğrenildi. Gazeteci Emrullah Erdinç’in sosyal medya hesabından paylaştığı bilgilere göre, olayın ardından savcılık tarafından cezaevi personeli hakkında soruşturma başlatıldı.

Gönen, “kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi”, “nitelikli dolandırıcılık”, “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak” ve “resmi belgede sahtecilik” suçlarından toplamda 177 yıldan 582 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılanıyordu.

İlker Gönen’in gerçek fotoğrafı

Gazeteci Emrullah Erdinç, İlker Gönen’e ait olduğu düşünelen fotoğrafın gerçeği yansıtmadığını belirtti. Erdinç sosyal medya hesabından, “Antalya Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nde intihar eden Yenidoğan Çetesi’nin iki numaralı ismi doktor İlker Gönen’in yerine, sosyal medyada yanlış fotoğraflar kullanılıyor. Çoğunlukla örgütün elebaşı Fırat Sarı’nın fotoğrafı paylaşılıyor. Ancak Sarı intihar etmedi. İntihar eden kişi, Fırat Sarı’nın şirketinde çalışan doktor İlker Gönen’dir. Yayınladığım fotoğrafta İlker Gönen’in çocuklarıyla birlikte olduğu için kesilmiştir. Gönen’in, cezaevinde intihar girişiminden sonra pişman olduğu ve yardım için acil butonuna bastığı ortaya çıktı. Antalya Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nde 29 Ekim’den bu yana tutuklu bulunan Gönen, çay bardağını kırarak cam parçalarıyla bileklerini kesti. Sağ bileğinde derin, sol bileğinde ise hafif kesik oluşan Gönen, kan kaybetmeye başladı. Tek kişilik hücrede kalan Gönen, acil durum butonuna basarak gardiyanları çağırdı. Yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edilen Gönen, yolda hayatını kaybetti. Cezaevinde tutuklulara cam bardak verilmesi yasak olduğu için savcılık, cezaevi yönetimi hakkında soruşturma başlattı ve kamera görüntülerini incelemeye aldı” ifadelerini paylaştı.





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