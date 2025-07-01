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İtalya’dan 500 bin kişiye vize!

İtalya'nın, 2026-2028 yılları arasında AB dışı vatandaşlara 500.000'e yakın çalışma vizesi verme planı, iş gücü eksikliğini gidermeyi amaçlıyor

NationalTurk NL01/07/2025
1 Bir dakikadan az
İtalya'nın, 2026-2028 yılları arasında AB dışı vatandaşlara 500.000'e yakın çalışma vizesi verme planı, iş gücü eksikliğini gidermeyi amaçlıyor
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İtalya, AB dışı 500 bin vatandaşa yakın çalışma vizesi verecek

İtalya‘nın 2026-2028 yılları arasında AB dışı vatandaşlara 500.000’e yakın çalışma vizesi verme planı, iş gücü eksikliğini gidermeyi amaçlıyor. Süreç şöyle işleyecek:
1. İtalya’da bir işveren bulmanız ve vize için sponsorluk almanız gerekiyor.
2. İlgili vize türüne (mevsimsel, yüksek nitelikli, serbest meslek vb.) İtalya konsolosluğundan başvuru yapılacak.
3. İtalya‘ya varışta 8 gün içinde oturma izni alınmalı ve vize süresi dolmadan yenilenmeli.
Başvuru için iş sözleşmesi, pasaport, mali kanıt ve diğer belgeler gerekli. İşlem haftalar sürebilir, erken başvuru önerilir.

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NationalTurk NL01/07/2025
1 Bir dakikadan az
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