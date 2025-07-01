İtalya’dan 500 bin kişiye vize!

İtalya, AB dışı 500 bin vatandaşa yakın çalışma vizesi verecek

İtalya‘nın 2026-2028 yılları arasında AB dışı vatandaşlara 500.000’e yakın çalışma vizesi verme planı, iş gücü eksikliğini gidermeyi amaçlıyor. Süreç şöyle işleyecek:

1. İtalya’da bir işveren bulmanız ve vize için sponsorluk almanız gerekiyor.

2. İlgili vize türüne (mevsimsel, yüksek nitelikli, serbest meslek vb.) İtalya konsolosluğundan başvuru yapılacak.

3. İtalya‘ya varışta 8 gün içinde oturma izni alınmalı ve vize süresi dolmadan yenilenmeli.

Başvuru için iş sözleşmesi, pasaport, mali kanıt ve diğer belgeler gerekli. İşlem haftalar sürebilir, erken başvuru önerilir.