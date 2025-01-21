Kartalkaya Kayak Merkezi’nde Otel Yangını: 10 Ölü, 32 Yaralı

Bolu’nun Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki bir otelde bu sabah saat 03.30 sıralarında çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 10’a yükseldi, 32 kişi ise yaralandı. Sömestir tatili nedeniyle otelin doluluk oranının yüksek olduğu belirtildi. Yangının, 12 katlı ahşap otelin restoran bölümünde başladığı ve kısa sürede tüm binayı sardığı kaydedildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yangının sabah saat 03:27’de başladığını ve 267 personelin müdahale ettiğini belirtti. Bakan, “Maalesef vefat edenlerin sayısı 10’a, yaralı sayısı ise 32’ye yükselmiştir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum” dedi.

Yangının başladığı restoran bölümünde çıkan alevlerin hızla yayıldığı, otelin ahşap yapısı nedeniyle alevlerin tüm binayı sardığı ifade edildi. Otelde 237 kişinin konakladığı, yangının fark edilmesiyle birlikte 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verildiği ve otel personelinin tatilcileri hızla tahliye etmek için mücadele ettiği belirtildi. Can pazarının yaşandığı yangında, tatilciler uykularından uyanarak oteli terk etti.

Bolu ve Gerede belediyelerinden gelen çok sayıda itfaiye ekibi, polis, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale etmesi yaklaşık 40-45 dakika sürdü. Ancak, otelin ahşap olması nedeniyle yangının kontrol altına alınması uzun zaman aldı.

Yangın nedeniyle otelde bulunan tatilciler, Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki diğer otellere yerleştirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, yetkililer yangının çıkış nedeni üzerine çalışmalarını sürdürüyor.



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