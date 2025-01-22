Kartalkaya’daki otel yangınında 76 kişi hayatını kaybetmişti.

Bolu’da Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki Grand Kartal Otel’de gece saatlerinde çıkan yangın nedeniyle 76 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 12 katlı otelde kayıtlı 238 misafir bulunduğunu söyledi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu 17 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Yangında ölen 76 kişinin kimlikleri henüz açıklanmadı. Bakan Yerlikaya, 52 kişinin kimliklerinin tespit edildiğini, diğer kişilerin kimlik tespitleri için adli tıp kurumlarında DNA çalışmaları yapıldığını açıkladı.

Ancak şu ana kadar hayatını kaybettiği doğrulanan bazı isimler kamuoyuna yansıdı:

Bu isimler arasında Fenerbahçe Spor Kulübü’nün yüzme şubesi sporcusu Vedia Nil Apak ve annesi Ferda Apak var. Fenerbahçe, Vedia Nil ve Ferda Apak’ın ölüm haberini sosyal medya hesapları üzerinden duyurdu ve sevenlerine başsağlığı diledi.