Kastamonu’da kayıp ana oğuldan acı haber

Kastamonu Valiliği resmen duyurdu

Kastamonu‘nun Bozkurt ilçesinde 9 gün önce evden ayrıldıktan sonra haber alınamayan Huriye Helvacı ile 5 yaşındaki oğlu Osman’dan acı haber geldi. Arama çalışmalarında önce 5 yaşındaki Osman Helvacı’nın cansız bedenine ulaşıldı. Kastamonu Valiliği’nden yapılan açıklamada, “İlimiz Bozkurt ilçesinde Köseali köyünde 02.11.2025 tarihinden itibaren kayıp olarak aranan Huriye Helvacı (43) ve Osman Yaşar Helvacı’nın (5) bulunması için yürütülen çalışmalarda, 11.11.2025 günü saat 12.20 civarında Köseali köyündeki dere yatağında Osman Yaşar Helvacı’nın cansız bedenine ulaşılmıştır” denildi. Küçük Osman’ın ardından annesi Huriye Helvacı’nın da cansız bedenine ulaşıldı. Huriye Helvacı ile oğlu Osman Helvacı’nın 2 Kasım Pazar günü saat 13.50 sıralarında ilçe merkezinden Köseali köy yoluna döndükleri anlar, bir evin güvenlik kamerasınca görüntülenmişti. Görüntülerde, anne ve oğlunun yol kenarından yavaş yavaş yürüdüğü, annenin sırtında bir çanta olduğu görülmüştü.