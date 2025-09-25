Kemal Can, Jandarma Komutanlığı’nda

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, “suç örgütü kurmak”, “vergi kaçakçılığı”, “dolandırıcılık” ve “kara para aklama” suçlarından Can Holding‘e yönelik devam eden soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can, gözaltına alındı. Kemal Can’ın, İl Jandarma Komutanlığı’nda gözaltında tutulduğu öğrenildi.

5 kişi tutuklanmıştı

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma, ilerleyen süreçte İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na devredilmişti. Küçükçekmece Başsavcılığı, şirket yöneticisi 10 isim hakkında gözaltı kararı vermiş, bunlardan 6’sı gözaltına alınmıştı. Can Holding Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı M. Kenan Tekdağ ve diğer isimler 15 Eylül’de Küçükçekmece Adliyesi’ne sevk edilmiş, hakimlik Devran Çimen, Devran Can, Mehmet Kaya, Kemal Çimen ve Cemal Can hakkında tutuklama kararı verirken Kenan Tekdağ hakkında ise ev hapsi ve yurtdışı yasağı şeklinde adli kontrolle kararı vermişti.

130 şirkete kayyum atandı

Soruşturma kapsamında Habertürk, Show TV, Bloomberg HT, Doğa Koleji, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Energy Petrol, Golden Hill otelleri, Özel Mediza Hastanesi, Vip Transport gibi önemli şirketleri bünyesinde bulunduran Can Holding’e ait 130 şirkete el konularak Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kayyum atandı.