Kemal Kılıçdaroğlu’na zorla getirilme kararı

İstanbul 48. Asliye Ceza Mahkemesi, CHP’nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında “zorla getirilme” kararı verdi.

Kemal Kılıçdaroğlu hakkında karar

Karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eski avukatı Mustafa Doğan İnal’ın açtığı hakaret davası kapsamında alındı. Kılıçdaroğlu, TBMM’de yaptığı bir konuşmada İnal hakkında hakaret içerikli ifadeler kullanmakla suçlanıyor. Mahkeme, Kılıçdaroğlu’nun ikametgahının Ankara’da olmasına rağmen, avukatlarının bu yöndeki talebini reddederek zorla getirilmesine hükmetti.

Davanın kökeni, Kılıçdaroğlu’nun 2021 yılında TBMM’de İnal hakkında sarf ettiği “bu kadar kirli bir adam yoktur” ve “bu adamın mal varlığını açıklayın” ifadelerine dayanıyor. Savcılık, Kılıçdaroğlu’nun bu açıklamalarıyla İnal’a hakaret ettiğini belirterek 2 yıla kadar hapis cezası talep etti.

Bu gelişme, Kılıçdaroğlu’nun avukatlarının ve CHP’lilerin tepkisine yol açarken, davanın nasıl sonuçlanacağı merakla bekleniyor. Kılıçdaroğlu’na yönelik zorla getirilme kararının, siyasi bir hamle olup olmadığı konusunda tartışmalar devam ediyor​.

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