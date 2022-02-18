Kıbrıs Polisi Halil Fanyalı Cinayetini adım adım çözüyor: “Söylemez, GPS’li bir araca binerek Ercan’a gitti”

Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş’ın hayatını kaybettiği suikast ile ilgili Girne Mahkemesinde görülen davada yeni gelişmeler ortaya çıktı. Olayın soruşturmasından sorumlu Polis Müfettişi Murat Bayram’ın mahkemeye verdiği bilgilere göre, zanlı M.Ç.’nin verdiği ifadeden sonra olayda kullanıldığı düşünülen bir adet cep telefonu ve zanlı V.S.’nin olay anında giydiğine inanılan kıyafetler Alsancak Lemar bölgesinde bulundu.

Polis Müfettişi Murat Bayram ayrıca, Mustafa Söylemez’in cinayeti işledikten sonra bir araca binerek olay yerinden uzaklaştığının tespit edildiğini söyledi. Bayram, Doğanköy’de bulunan bir adet siyah renk mont ve ayakkabının Mustafa Söylemez’e ait olduğu söylendiğini ve Söylemez’in Ercan Havalimanı’na giderken bindiği kiralık aracın da, araçtaki takip sistemi (GPS) sayesinde belirlendiğini ifade etti.

Polis müfettişi Bayram, bulunan emarelerin inceleme için Ankara’ya gönderildiğini, olayla ilgisi olduğu düşünülen iki kişinin de arandığını sözlerine ekledi.

Mahkeme, verilen bilgilerden sonra zanlı Ö.T.’nin, zanlıların verdiği ifadelerin tespiti ve emarelerin bulunabilmesi için yedi gün daha tutuklu kalmasına karar verdi.

Öte yandan bugün mahkemeye çıkarılan, Halil Falyalı’nın yakın korumaları T.G. ve H.I.’nın ise tahkikatlarının tamamlandığı ve dosyalarının hazırlanması için yirmi günü geçmeyecek şekilde cezaevine gönderildikleri öğrenildi.

TETİKÇİLER SÖYLEMEZ’İ İTİRAF ETTİ

Cinayetin “tetikçileri” olarak yakalanan iki zanlı, saldırıya, İstanbul’da gözaltına alınan Mustafa Söylemez’in de katıldığını söyledi.

tv100 ekibinin Kıbrıs’ta aldığı bilgiye istinaden cinayetin öncesi ve sonrasına ilişkin önemli görüntüler ve bilgilere ulaşıldı.

Buna göre, cinayet günler önce planlandı. Tetikçiler, yaklaşık 10 gün boyunca iki ayrı güzergahta keşif yaptı. Bu iki güzergahta, Falyalı’nın sık kullandığı güzergahlardı.

SİM KARTLAR BİR HAFTA ÖNCE SATIN ALINDI

Saldırıya karışanların kullanması için sim kartlar yaklaşık bir hafta önce şüphelilerden Ömer Tunç tarafından satın alındı. Tarih, 05.02.2022’ydi. Saldırıda kullanılacak araçlar ve silahlar da ayarlandı.

Saldırıya saatler kalmıştı. Saldırganlar, oldukça soğuk kanlıydı. Hatta saatler önce Mustafa Söylemez, bir markette alışveriş yaptı, yemek yedi ve kahve içti.

SAAT 14:37 MUSTAFA SÖYLEMEZ ÖMER TUNÇ İLE BİR OTELDE BULUŞTU

Mustafa Söylemez, daha sonra Ömer Tunç ile bir otelde buluştu. Son detaylar konuşuldu. Saat tam 14.37’ydi.

Suikast ekibi, 18’50 sularında harekete geçti. Ekip ikiye bölündü. Falyalı’nın kullanması muhtemel iki yola pusu attı.

Aracı yaklaşınca, önü kesildi. Araçlarından inen saldırganlar, uzun namlulu silahlarla Falyalı’nın aracına kurşun yağdırdı. Falyalı ve şoförü öldü.

Şahıslar, kaçarken de arkalarında delil bırakmak istemiyordu. Önce, saldırıda kullanılan silahlar, bir dere yatağına atıldı.

SAAT 19.59 DELİL BIRAKMAMAK İÇİN ELDİVENİ ÇÖPE ATTI

Saldırganlar, sadece silahları değil, olayda kullandıkları eldivenleri de çöp konteynerına attı. Saat 19.59’du.

Mustafa Söylemez’in kullandığı tespit edilen otomobilde de eldiven bulundu. Bu eldivende yapılan kriminal incelemede, barut izleri bulundu.

SAAT 03.20 SÖYLEMEZ BU SAATTE KIBRIS’TAN AYRILDI

Söylemez, kanlı saldırının ardından da havalimanına gelerek, Kıbrıs’tan ayrıldı. Havalimanında kameralar yakalandığı son saat 03.20’yi gösteriyordu.

SORUŞTURMADA TÜRKİYE BACAĞI

Cinayetlerin KKTC bacağındaki soruşturmayı araştıran tahkikat memuru Murat Bayram Kuzey Kıbrıs’ta oluşturulan özel bir ekibin Türkiye’ye gideceğini aktardı.

ANKARA’YA ÖZEL EKİP

Tahkikat memuru Bayram, DNA ,BALİSTİK,TOPRAK, PARMAK ve SWAP incelemesi (swap izi genel olarak, tükürük, barut, kan ve örneklerinden DNA örneklerinden çeşitlidir.) için bugün KKTC’den Türkiye’ye bir ekibin gideceğini söyledi.

Olayda kullanıldığı düşünülen kiralık araçlarda bazı emarelerin bulunduğunu mahkeme salonunda aktaran tahkikat memuru Murat Bayram, balistik incelemelerin devam ettiğini belirtti.

“Silah Ankara’da yaralama olayında kullanıldı”

Murat Bayram, mahkemede verdiği ifadesinde, Falyalı ve Demirtaş cinayetleri ile ilgili önemli detaylar aktardı. 13 Şubat Pazar günü temin edilen tutukluluk süresi içerinde zanlı Sarı ve Çiçek’in evinde bulunan 9 mm çapındaki silahın Ankara’da silahla yaralama olayında yaralanan Ali Maytalman olayında kullanıldığının tespit edildiğini açıkladı.