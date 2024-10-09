Kış saati uygulamasıyla ilgili açıklama geldi

Sonbaharla birlikte geceler uzamaya başladı. Hal böyle olunca öğrenciler ve işe gidenler için sabahın erken saatleri bir ayli zor oluyor. Gün aydınlanmadan yollara düşenler, önceki yıllarda olduğu gibi kış saati uygulamasının dönmesini arzu ediyor. Pek çok kişi sosyal medya hesaplarından kış saati uygulamasının geri dönmesi çağrısında bulunuyor. Konuyla ilgili Bakan Bayraktar’dan açıklama geldi.

Kış saati uygulanacak mı?

Son günlerde en çok konuşulan konuların başında gelen kış saati uygulamasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’dan açıklama geldi. Bayraktar, “Bir değişiklik düşünmüyoruz ama iller mesai ve okul saatleriyle ilgili uygulamalarını yapabilirler” ifadelerini kullandı.



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