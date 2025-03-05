Mansur Yavaş teğmen ihraçlarına karşı bir adım daha atarak, ordudan uzaklaştırılan teğmenlerin komutanlarını belediye bünyesinde görevlendirdi. Yemin töreninde “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganı attıkları gerekçesiyle hedef haline gelen ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ihraç edilen teğmenlerin üst rütbeli komutanları, Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı şirketlerde yeni görevlerine başladı.

Mansur Yavaş Teğmen ve Komutanları Belediye Kadrosuna Dahil Etti

Sözcü’nün haberine göre, Yavaş teğmenlerin komutanlarından Albay Alper Topsakal’ı ANFA Güvenlik şirketine genel müdür yardımcısı olarak atadı. Tabur Komutanı Kurmay Yarbay Halit Türkoğlu ise belediyenin kültürel faaliyetlerini yöneten ANKET A.Ş’de genel müdür yardımcılığı görevine getirildi. Atamaları gerçekleştirilen iki komutanın aktif olarak göreve başladığı bildirildi.

“Vatan ve Milletim İçin Çalışmaya Devam Edeceğim”

Albay Topsakal, ihraç edilmesinin ardından yaptığı açıklamada, “Her ne kadar üniformam çıkarılmış olsa da bundan sonra da vatanım ve milletim için çalışmaya devam edeceğim” ifadelerini kullanmıştı.

Mansur Yavaş Teğmenleri Daha Önce de Belediye Bünyesine Almıştı

ABB Başkanı Mansur Yavaş, 2023 yılında Tuzla Piyade Okulu’nda Atatürk rozeti takmayanlarla tartıştıkları için ordudan ihraç edilen dört teğmeni belediye şirketlerinde işe almıştı. Bu teğmenler, ABB’ye bağlı ANFA Güvenlik, ANKET A.Ş ve Belpa A.Ş’de göreve başlamıştı.

Yavaş’ın teğmen ihraçları konusundaki bu hamleleri, özellikle milliyetçi ve Atatürkçü çevrelerden büyük destek görürken, bazı kesimler tarafından da siyasi bir mesaj olarak değerlendiriliyor.